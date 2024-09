ENS oferece redução de 20% no valor de programas educacionais

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) lançou uma ação promocional inédita neste mês de setembro. Até a próxima segunda-feira, 23, todos os cursos de pós-graduação e MBA da Instituição estão com desconto especial de 20%. A campanha “Semana do Cliente ENS” faz parte das celebrações pelo Dia do Cliente, comemorado em 15 de setembro, e foi criada para oferecer aos profissionais de seguros oportunidade de qualificação com condições diferenciadas.

Entre os MBAs contemplados estão Gestão Jurídica em Contratos de Seguro e Inovação e Gestão de Riscos e Seguros. Nos cursos de pós-graduação, destaque para Gestão Estratégica de Seguros, Governança e ASG na Regulação de Seguros, Saúde Suplementar e Finanças, e Gestão de Resseguro.

“Lançamos essa ação para incentivar o aprimoramento profissional. Queremos oferecer benefícios concretos para quem deseja investir em conhecimento e, assim, avançar na carreira, com a chancela de uma instituição de ensino referência no setor de seguros”, destaca o superintendente de Marketing e Vendas da ENS, Luiz Mattua.

Certificações avançadas

Além dos cursos de pós-graduação e MBA, a campanha inclui duas certificações avançadas. Confirmada para começar em 23 de setembro, a inédita ASG e Seguros – Aprofundamento Pilar Social capacitará os participantes para se tornarem especialistas em práticas sociais dentro do contexto ASG. As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira, 20, e, com o desconto da campanha, o investimento sai por 10 parcelas de R$ 160,00.

A segunda opção é uma das certificações mais procuradas da ENS: Aceleração Digital para Corretores de Seguros. O programa qualifica corretores que desejam aprofundar conhecimentos sobre as inovações tecnológicas no setor. Com início marcado para 1º de outubro, o curso está com valor reduzido de 10 parcelas de R$ 105,60.

Todos os programas são oferecidos na modalidade on-line com aulas ao vivo. Para aproveitar o desconto da “Semana do Cliente ENS” basta clicar no nome do curso acima e realizar matrícula dentro do período da campanha.