“Estamos em uma de nossas melhores fases”, disse Heitor Augusto, diretor Executivo Comercial Saúde & Odonto da SulAmérica, durante sua participação no tradicional almoço do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), dia 10 de setembro, no Terraço Itália. Além dele, a seguradora foi representada no evento por Layla Machado, superintendente de Produtos Saúde & Odonto, Adriana Lins, Head Comercial SP Capital e Interior, e outros membros da equipe.

Recebidos pelo mentor Álvaro Fonseca e diretoria do CCS-SP, os executivos da SulAmérica forneceram um panorama atual da empresa, após a fusão com a Rede D’Or, concretizada no final de 2022, mostrando que os resultados são bastante positivos. A união da maior rede privada de hospitais do país com a centenária seguradora fez surgir, segundo Heitor Augusto, “a maior empresa de saúde suplementar da América Latina”.

A Rede D’Or conta, atualmente, com 73 hospitais em todo o país, dos quais 26 em São Paulo e 22 no Rio de Janeiro. De acordo com Heitor Augusto, a rede de hospitais passa por ampliação e nos próximos meses deverá inaugurar seis novas unidades, em Salvador (BA), Macaé (RJ), Alphaville e Guarulhos, ambos em São Paulo, Rio de Janeiro (RJ) e uma nova torre do Hospital Vila Nova Star, na capital paulista. Do lado da SulAmérica, os 5 milhões de usuários de planos de saúde ainda contam com uma rede de 1,3 mil hospitais credenciados.

Portfólio de produtos

Longe da verticalização, que era um receio do mercado com a fusão das empresas, o grupo formado pela SulAmérica e Rede D’Or investe na expansão. “Hoje, fazemos parte de um grupo muito forte, com grande apetite de crescimento”, disse Heitor Augusto. Em seguida, Adriana Lins, Head Comercial SP Capital e Interior, apresentou as novidades do portfólio de saúde e odonto da seguradora. Dentre os produtos de saúde, os destaques são para o Direto Nacional e o Especial Mais.

A executiva convidou os associados do CCS-SP para um tour pelas instalações da nova torre do Hospital Vila Nova Star, lançada recentemente. “Trata-se de um hospital de ponta, com mais de 200 leitos, maternidade e pediatria. São Paulo precisava de um empreendimento tão robusto quanto”, disse. Já no portfólio de Odonto, Adriana Lins informou sobre a oferta de nove produtos, que podem ser contratados nas modalidades individual, PME, Empresarial, Adesão e Parcerias.

Para os produtos Premium e Mais Inova, ela contou que a novidade é a parceria com a Invisalign, que oferece a manutenção mensal do alinhador invisível. “Era algo que não tínhamos e que completou nosso portfólio”, disse. A executiva destacou, ainda, os diferenciais da rede referenciada, como os mais de 2,6 mil laboratórios, mais de 18 mil prestadores médicos e mais de 9,6 mil prestadores de odonto. Além dos descontos em farmácias e do Lab In que faz a coleta domiciliar de exames, ela também destacou as facilidades do app SulAmérica.

Demandas dos corretores

Layla Machado, superintendente de Produtos Saúde & Odonto, revelou os bastidores do desenvolvimento de produtos, que também leva em conta as sugestões dos corretores. Este foi o caso, por exemplo, do produto Direto, que era regional, mas se tornou nacional. “Vocês (corretores) disseram que queriam um produto regional, mas com cobertura nacional. Então, criamos o Direto Nacional”, disse. Na sequência, ela adiantou uma novidade, que é a inclusão do serviço de Concierge a partir da linha Especial Mais do Executive e Prestige.

Sustentabilidade

Na parte final do evento, os executivos da SulAmérica responderam perguntas e ouviram sugestões dos corretores. Uma das perguntas foi feita pelo mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, que quis saber a estratégia da empresa para enfrentar o difícil momento do mercado de saúde. Heitor Augusto respondeu que um dos maiores problemas do setor são as fraudes e que a SulAmérica tem atuado no combate a esse crime. Ele disse que o desafio é alcançar a sustentabilidade da saúde suplementar.

O executivo exaltou a parceria da seguradora com os corretores. “Nosso único canal de crescimento de vendas são os corretores e não vamos abrir mão disso porque há 128 anos convivemos com vocês. O canal corretor é o único capaz de trazer crescimento sustentável para nossos produtos”, disse. Em seguida, o mentor Álvaro Fonseca encerrou o encontro agradecendo a participação da SulAmérica e informando sobre a agenda de eventos de outubro, que inclui a posse de diretoria e o aniversário do CCS-SP.