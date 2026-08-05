O Grupo Exalt comunica a contratação de Guilherme Maurelli para o cargo de Head de Marketing e Experiência do Cliente. O executivo será responsável pelas estratégias de marketing, marca, comunicação, eventos, endomarketing e experiência do cliente da companhia.

Em sua nova posição, terá como principais desafios fortalecer o posicionamento institucional do Grupo Exalt, ampliar a conexão da marca com seus públicos estratégicos e contribuir para o crescimento sustentável dos negócios, gerando valor para clientes, parceiros e colaboradores.

Graduado em Relações Públicas pela FECAP, possui pós-graduação em Marca e Marketing pela ESPM e mestrado em Administração pela FECAP. Também atuou como monitor acadêmico na ESPM e realizou cursos de especialização em branding e trade marketing. Com mais de dez anos de experiência em marketing, branding e comunicação corporativa, construiu sua trajetória em empresas como Zurich Seguros, Tokio Marine Seguradora e MAG Seguros. Ao longo da carreira, liderou iniciativas relacionadas a posicionamento de marca, patrocínios, eventos, reputação, relacionamento com clientes, comunicação interna e externa, marketing institucional e geração de demanda.

“A chegada do novo head de Marketing e Experiência do Cliente representa um passo importante para o fortalecimento da estratégia de marca que queremos oferecer em todos os pontos de contato com o Grupo Exalt. Sua experiência, visão integrada de marketing e capacidade de conectar comunicação, dados e objetivos de negócio serão fundamentais para apoiar nossa evolução e os nossos próximos ciclos de crescimento”, afirma Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt.

Maurelli também possui experiência na estruturação e no desenvolvimento de equipes, na condução de projetos de alto impacto e na atuação direta com lideranças executivas. Seu trabalho combina planejamento estratégico, decisões orientadas por dados e foco na geração de resultados. No Grupo Exalt, o executivo tem o objetivo integrar marketing, experiência do cliente e estratégia de negócios, consolidando essas áreas como alavancas para o crescimento da organização, o fortalecimento da marca e a construção de relacionamentos duradouros com o mercado.