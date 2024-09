Allianz tem etapa da capacitação de seguro de vida em Salvador

A Allianz Seguros iniciou uma nova etapa do programa +Capaz Vida, no dia 10 de setembro, com um evento em Salvador, na Bahia, que contou com a presença de 150 corretores, além de Paulo Ayres, diretor comercial regional norte e nordeste; Eric Lundgren, diretor executivo de vida; e Saulo Gabriel, superintendente de produtos. A iniciativa inclui a participação especial do consultor Rogério Araújo na aplicação do conteúdo e visa fortalecer a atuação dos corretores, promovendo uma abordagem consultiva e personalizada na venda de seguro de vida.

Paulo Ayres disse que o treinamento mostrou estratégias de abordagens voltadas à venda consultiva de proteção, tranquilidade e realização de sonhos mesmo diante do inesperado. “Trazer o Rogério Araújo para compartilhar suas experiências, técnicas de abordagem e cases de sucesso tornou a capacitação muito mais interessante”, avaliou.

o executivo disse que o objetivo com o +Capaz Vida é preparar os corretores para que eles ofereçam uma proteção realmente adequada ao contexto do segurado e de sua família, garantindo segurança em casos de doenças graves ou perda do provedor. “Desejamos que os nossos parceiros possam proporcionar soluções que supram as necessidades da família por um período, permitindo que ela tenha tempo para se reorganizar diante de circunstâncias”, acrescentou.

Seguro de Vida na Bahia

Ocupando o quarto lugar no ranking dos estados com a maior população brasileira, com 14,9 milhões de habitantes, a Bahia tem no centro de sua economia os setores de Comércio e Serviços, seguidos da Indústria e da Agropecuária. Já em Salvador, cidade mais populosa da Bahia e a quarta maior em habitantes no Brasil, são 2,5 milhões de moradores – sendo 3,8 milhões deles da região metropolitana. Na capital baiana, além da ampla participação do turismo, as atividades econômicas se voltam ao setor terciário dos ramos alimentício, têxtil, construção civil, maquinários e correlatos. A região metropolitana, por sua vez, abriga as principais indústrias da Bahia, como é o caso do Polo de Camaçari.

Esse cenário contribui para manter o seguro de Vida em evidência na região. Dados da Susep indicam que, no primeiro semestre deste ano, o segmento cresceu 15% e arrecadou mais de R$ 535 milhões em prêmios (faturamento) no estado. No consolidado dos últimos três anos, a alta chegou a 26%. Na Allianz, os aumentos foram ainda mais expressivos, registrando 24% e 51%, respectivamente.

“Por meio destas atividades econômicas, encontramos a oportunidade de ofertar o seguro de Vida tanto na modalidade Coletiva quanto Individual. A primeira é, em grande parte, distribuída pelas empresas como benefício para atrair e reter talentos. A segunda pode ser adquirida como um complemento ao seguro disponibilizado pelo empregador e, também, por profissionais autônomos”, explicou.

Segundo o diretor, a Allianz projeta um crescimento local de dois dígitos na carteira de Vida, o que será impulsionado não só por meio de treinamentos individuais e remotos, mas também com base nas campanhas de incentivo promovidas pela companhia.

“Temos no Programa Alliadoz uma importante alavanca. Nesta ação, que tem como foco trabalhar a conscientização dos profissionais e ajudá-los a criarem o hábito de trabalhar com o cross selling, os produtos Vida geram pontuação em dobro”, declarou.

Impacto do +Capaz Vida

Desde o início de 2024, o treinamento já percorreu 12 cidades brasileiras e capacitou mais de 2,1 mil corretores, consolidando-se, portanto, como uma ação estratégica da companhia para qualificar seu principal canal de vendas.

O +Capaz Vida continuará a percorrer outras cidades ao longo do semestre, reforçando o compromisso da Allianz com o desenvolvimento contínuo dos corretores em todo o Brasil. “Oferecer uma abordagem estratégica e centrada no cliente, para ampliar o acesso da população à proteção financeira, é o nosso propósito”, finaliza Ayres.