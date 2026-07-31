PagBank apresenta novo seguro com benefícios adicionais

O PagBank anunciou o lançamento do PagBank Premiado, produto que reúne coberturas de seguro para acidentes pessoais e participação em sorteios mensais de até R$ 100 mil, por meio de um título de capitalização vinculado à contratação.

Desenvolvido em parceria com a 180 Seguros, o produto oferece coberturas para situações como perda de renda, incapacidade temporária para o trabalho, invalidez permanente total por acidente e morte por qualquer causa. Além disso, os clientes participam de sorteios mensais promovidos por meio de títulos de capitalização emitidos pela Icatu Capitalização.

A instituição explica que o produto pode ser contratado diretamente pelo aplicativo da instituição, com mensalidades a partir de R$ 4,99. O pagamento pode ser realizado com saldo em conta ou cartão de crédito.

“Com o PagBank Premiado, avançamos na nossa estratégia de ampliar o acesso a soluções financeiras, combinando segurança com benefícios adicionais que aumentam o valor percebido pelo cliente. Ao unir coberturas essenciais a sorteios mensais, oferecemos um produto acessível, simples de contratar e alinhado às necessidades de quem busca por mais oportunidade e tranquilidade no dia a dia”, destaca Claudio Limão, diretor de Emissão, Empréstimos e Seguros do PagBank.

O lançamento integra a estratégia da instituição de ampliar seu portfólio de seguros por meio de soluções digitais. A comercialização é realizada pelo PagBank em parceria com a 180 Seguros, enquanto os sorteios estão vinculados a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização.