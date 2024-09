Clube de corretores do Alto Tietê e Região Bragantina faz primeiro evento

Lançado em 2019, o Clube dos Corretores de Seguros de Guarulhos, Arujá, Alto Tietê e Região Bragantina (GARBRA) realizou seu primeiro evento oficial no último dia 28 de agosto. Em um encontro diferenciado, os integrantes da nova entidade puderam desfrutar de deliciosos pratos especialmente preparados pelo Jonson Marques de Souza, diretor comercial da Mapfre, reforçando o apoio da seguradora aos profissionais da corretagem de seguros.

“O corretor de seguros, junto às seguradoras, são responsáveis por promover o bem-estar social para toda a sociedade. A ideia é justamente reunir colegas e profissionais para impulsionarem este movimento, de modo a agregar e valorizar ainda mais a importância da categoria, além de impulsionar sua representatividade junto às instituições”, revelou o presidente do clube, Luís Belucci, que também atua como executivo da LHMB Administradora de Seguros.

Para Marcos Gomes, vice-presidente do CCS GARBRA e executivo da Marester Corretora, o início das atividades do clube marcou a concretização de um sonho. “Essa região é muito pujante para o mercado segurador e a criação de um clube dos corretores era aguardada há muito tempo. É um momento de muita felicidade e não tenho dúvidas que iremos agregar muito, fazendo com que os corretores se unam e fortaleçam ainda mais o mercado segurador”, sinalizou.

Importância da união como categoria profissional



Para o 2º vice-presidente do CCS GARBRA, Umile Ritacco, um dos pontos mais relevantes diante da criação do clube tem relação com a união dos corretores de seguros de Guarulhos, Arujá, Alto Tietê e Região Bragantina enquanto categoria profissional. “O clube tem um posicionamento muito mais social, visando a troca de ideias e a ampliação do conhecimento por parte dos corretores. Visamos a humanização do relacionamento entre os integrantes da categoria”, apontou o também Diretor da AutoVist, empresa do Grupo ForRisk e patrocinadora do encontro.

Executivo da NBA Assessoria e tesoureiro da entidade, Nilson Barreto indicou que a força da indústria seguradora passa, fundamentalmente, pelo Corretor de Seguros. “Essa união ajuda todos os profissionais da área a identificarem novas oportunidades para diversificação da carteira, assim como ferramentas para o dia a dia”, completou.

Clube dos Corretores de Seguros de Guarulhos, Arujá, Alto Tietê e Região Bragantina (GARBRA) realizou primeiro evento oficial

Já o secretário do clube e executivo da TCA Corretora de Seguros, Claudemir Machi, aproveitou a ocasião para convocar os corretores de seguros a fazerem parte da entidade. “Visamos uma interlocução, força e dinamismo ainda maior enquanto classe profissional. O CCS GARBRA veio para fazer a diferença no mercado segurador”, disse.

Mapfre valoriza atuação dos corretores de seguros



Jonson Souza, destacou o potencial de negócios para o segmento na região – que conta com mais de 3 mil corretores de seguros habilitados. “Possuímos uma amizade consolidada com os profissionais dessa localidade e, além disso, enxergamos muitas possibilidades nessas cidades. São municípios grandes, com PIB importante, volume de veículos, casas, empresas e pessoas para a gente proteger através do seguro. A Mapfre está neste contexto, como companhia multiprodutos e profissionais especializados para apoiar o Corretor”, afirmou. Ele acrescentou ainda que a companhia vive um momento muito importante com a reformulação de produtos, processos, sistemas e chegada de novos executivos.

Edson Sanches, Gerente da Sucursal da Mapfre em Guarulhos, aproveitou o momento para reforçar a proximidade da companhia com os Corretores de Seguros. “Este é um momento impar por estarmos junto aos nossos parceiros, com nosso diretor preparando um jantar especial para todos os presentes. É algo que não tem preço. Sem o corretor não há um seguro com qualidade”, finalizou ao anunciar que a seguradora prepara uma série de ações especiais para seus parceiros visando a celebração do Dia do Corretor de Seguros, no próximo dia 12 de outubro.