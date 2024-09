Prorrogadas as inscrições para Prêmio Jovens Visionários Prudential

As inscrições para o Prêmio Jovens Visionários Prudential foram prorrogadas. Com a extensão do prazo, a submissão de iniciativas de empreendedorismo social implementadas por jovens de 14 a 25 anos de todo país vai até o dia 15 de setembro. A premiação oferecida pela seguradora Prudential do Brasil incentiva e dá visibilidade a projetos que buscam soluções para desafios socioambientais e financeiros de modo a impactar o desenvolvimento social e econômico local.

Para participar, os jovens precisam estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. Os vencedores ganharão R$ 30 mil e R$ 20 mil – primeiro e segundo colocados, respectivamente –, investimento que tem o objetivo de impulsionar ainda mais os projetos vitoriosos. Os oito finalistas receberão mentoria e formação, incluindo um treinamento sobre empreendedorismo social para alavancar o desenvolvimento de suas iniciativas.



Stenio Filho, de Pernambuco, vice-campeão da última edição do Prêmio Jovens Visionários Prudential, pretende acelerar o ciclo de produção do biofitro de óleo à base de fibra de Taboa com auxílio do investimento e da mentoria oferecida pela premiação. O biofitro desenvolvido pelo projeto Taboafilter absorve o óleo descartado em pias residenciais, evitando a contaminação de recursos hídricos. O custo de produção atualmente é de R$ 4 e vida útil é de uma semana.

Stenio Filho, vice-campeão do Prêmio Jovens Visionários 2023 / Divulgação

“O Prêmio Jovem Visionários é um divisor de águas tanto na minha vida profissional quanto na história do taboafilter. Ser reconhecido com responsável por um projeto visionário é uma honra indescritível”, conta Stenio Filho, que destaca a importância de contar com a mentoria: “São profissionais com grande expertise passando o conhecimento para uma nova geração. Com esse apoio, compreendi vários pontos que poderia melhorar no meu projeto, desde a criação de uma identidade visual digital até o estabelecimento de parcerias e a arrecadação de fundos”.

Etapas de avaliação

Todos os projetos inscritos serão analisados por uma comissão técnica, composta por especialistas em sustentabilidade e empreendedorismo social. Em novembro de 2024, haverá uma cerimônia de premiação no Rio de Janeiro para anunciar os dois vencedores e os finalistas que receberão a formação em empreendedorismo social.

Saiba como participar