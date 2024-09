Fator Seguradora promove curso especial para corretores

A Fator Seguradora vai promover mais uma edição do Programa de Imersão Digital (PID) com aulas focadas na captação do público médico. Com o Brasil entre os países mais judicializados do mundo e a profissão médica sendo uma das mais vulneráveis a processos, o mercado está repleto de oportunidades para corretoras que querem diversificar portfólio e aumentar ganhos.

Os especialistas em marketing digital, Eduardo Cortez e Bruno Felizardo, mostrarão como se conectar de forma mais eficaz com esses profissionais utilizando a Inteligência Artificial, Social Selling e o Geomarketing.

“Por mais competentes que sejam, os médicos são vulneráveis a processos judiciais e reclamações por danos profissionais causados involuntariamente aos pacientes. O seguro de RC Profissional Médico oferece proteção para esses riscos, que muitos deles desconhecem. São poucos os médicos que têm a consciência de que deveriam ter esse produto. Neste curso, nós vamos mostrar as oportunidades para os Corretores atraírem esse público com a ajuda do marketing digital, gerando a consciência sobre a importância desse Seguro”, antecipou Cortez.

Programação

O curso on-line é gratuito e dividido em três aulas, sempre às 19 horas, com cerca de 1 hora de duração. A primeira aula acontece dia 12 de setembro, com o tema “Entendendo Dores e Desejos dos Médicos para Estimular Vendas”. Segundo Felizardo, “não se faz marketing sem entender as dores e os desejos. De nada adianta apresentar um produto se o médico nem sabe o perigo e o quanto ele está exposto”.

A segunda aula, “Utilizando Social Selling e IA para se Conectar com Médicos”, acontecerá no dia 19, quando os especialistas mostrarão aos corretores as ferramentas digitais e a inteligência artificial para criarem conexões.

A última aula será no dia 26, com o tema “Estratégias Digitais Inovadoras para Captar Médicos Usando Geomarketing”. Nela, os corretores terão a oportunidade de aprender como utilizar o Geomarketing, uma ferramenta que integra dados de localização geográfica com estratégias de marketing digital. Essa técnica permite identificar com precisão onde se encontra o público-alvo e como direcionar campanhas, otimizando assim o alcance e a eficácia das vendas.

Os interessados em participar do curso devem se inscrever no link: https://fatorseguradora.cloud/landing-page-pid/ . Os corretores que ainda não estão cadastrados no fatorconnect também podem participar das aulas se cadastrando pelo mesmo link.

Mas existem vantagens para corretoras parceiras da Fator Seguradora – as cadastradas no fatorconnect. As que não tiverem cadastro, podem fazer de forma bem ágil, e em poucos cliques: https://canaldigital.fatorconnect.com.br/cadastro/validar-dados.

As corretoras parceiras têm acesso às aulas anteriores do PID e muitos outros cursos, como os Marketing Digital, LinkedIn, Matemática Financeira, e cursos de todas as linhas de produtos que a Fator opera. O acesso ao fatorconnect ainda possibilita ao corretor acesso a uma seção de materiais customizáveis, clube de benefícios, podcasts, podem participar de campanhas de vendas, dentre outros privilégios.