CEO da Sancor participa de evento exclusivo em Uberlândia

No dia 10 de setembro, a Sancor Seguros reuniu aproximadamente 40 pessoas em seu primeiro grande encontro com corretores no Triângulo Mineiro. O evento, inspirado em um modelo já realizado em Bauru, São Paulo, também contou com a presença dos corretores do programa de relacionamento Ganha Mais e trouxe uma série de novidades sobre a atuação da companhia.

Liderada pelo CEO Edward Lange e acompanhada pelos diretores Paulo Dawibida (CCO), Ricardo Cipriano (CUO) e Alfredo Tulian (CIO), marcou a primeira visita que dos executivos da Sancor no triângulo mineiro. A presença desse time demonstra o compromisso da empresa em fortalecer sua atuação e expandir seus negócios.

Rosangela Oliveira, gerente de inteligência comercial da Sancor, comenta a importância de eventos como esse para se aproximar do mercado de seguros dessa região. “É com grande entusiasmo que reassumo a liderança da equipe comercial na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Neste momento de renovação e foco na ambição 2030, a minha missão é fortalecer os laços com nossos parceiros, buscando um crescimento mútuo e sustentável,” afirma.

Divino de Paula, sócio da Felicíssimo Corretora de Seguros e vice-presidente do SINCOR/MG, compartilhou suas impressões sobre o evento. Ele destacou a singularidade da reunião: “O evento da Sancor Seguros em Uberlândia foi algo diferenciado dos demais. Desde o local escolhido, aconchegante e com o jeito mineiro de ser, até a interação promovida com os corretores.”

O corretor também elogiou a abordagem inovadora apresentada por Edward Lange. “O que me chamou a atenção durante a apresentação do CEO foi a preocupação em trazer a seguradora rumo ao conceito e prática da sustentabilidade, como demonstrado na bonificação de carbono via apólice de automóvel.” Além disso, destacou a estratégia de marketing da Sancor, que inclui o patrocínio na Stock Car com a piloto Kaká Magno, como uma atitude que quebra barreiras em um setor predominantemente masculino.

O evento foi uma oportunidade para destacar as mais recentes inovações da empresa em termos de produtos e serviços, bem como promover o debate com os corretores sobre os desafios e as oportunidades do setor.