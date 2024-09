Estão abertas as inscrições para o Fides 2025

As inscrições para a 39ª Conferência Hemisférica de Seguros, organizada pela Federação Interamericana de Empresas de Seguros (Fides), já estão abertas. O evento, denominado Fides Pura Vida, ocorrerá de 9 a 12 de novembro de 2025, em San José, capital da Costa Rica. Ao longo de quatro dias, líderes dos setores de seguros, resseguros, tecnologia e outros segmentos correlatos irão debater os principais desafios do setor.

A edição 2023 da Fides foi organizada pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), no Rio de Janeiro, e contou com cerca de 2 mil participantes, 78 patrocinadores e agora, a Costa Rica se prepara para receber os participantes do evento.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do endereço: fidespuravida.com/es/inscripciones/, portal oficial do evento.