Bradesco tem seguro auto com parcelas de 86 reais

O Bradesco Seguro Auto Assistência Total oferece cobertura para terceiros e assistência para o carro e para a residência com contratação rápida, fácil e sem vistoria e está disponível para clientes pessoa física. O produto é válido para veículos com valor de até R$ 80 mil e até 20 anos. O corretor de seguros encontra o produto Auto Assistência Total na jornada de cotação do seguro auto.

“Nosso segurado conta com cobertura exclusiva de terceiros (RCF), com cobertura para danos materiais e corporais de até R$ 100 mil cada, e danos morais de até R$ 5 mil”, destaca o superintendente executivo de produto auto da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes.

O cliente também conta com assistência dia e noite para o carro: reboque de até 100km; socorro mecânico; chaveiro; troca de pneus; serviço de táxi e remoção hospitalar em caso de acidente fora do município. Além disso, os clientes concorrem a sorteios mensais de títulos de capitalização no valor de R$ 50 mil.

Menezes destaca que o diferencial do produto é a assistência residencial. “É um produto simples que oferece praticidade ao cliente e de baixo custo. O pagamento pode ser feito em 10 parcelas fixas de R$ 86”, ressalta Menezes.