MSC Cruzeiros e Europ Assistance anunciam novo seguro viagem

A Europ Assistance Brasil e a MSC Cruzeiros e a anunciam o lançamento de um seguro viagem customizado, especialmente desenvolvido para os hóspedes da companhia. Os dois produtos de seguro viagem para cruzeiros na América do Sul e internacionais contam agora com duas novas opções de categorias para atender a todos os tipos de viajantes: Básico e Premium.

Todas elas tiveram limites ampliados de cobertura para despesas médicas e hospitalares e, adicionalmente, uma nova cobertura para interrupção de viagem foi incluída, garantindo mais vantagens aos hóspedes.

Em caso de eventualidades que impossibilitem o passageiro de viajar, cada uma dessas opções cobre 29 motivos de cancelamento, quando o seguro for contratado junto ao pacote do cruzeiro, e 5 motivos se ele for contratado após a data da compra da viagem.

Entre os principais diferenciais, destacam-se o aumento significativo das coberturas médicas e de cancelamento de viagem, que passam a contar com valores mais elevados e, para aqueles hóspedes mais exigentes, a possibilidade de uma cobertura médica ainda superior com o produto Premium e a inclusão da nova cobertura de interrupção da viagem, um produto único no mercado, que garante o reembolso das noites de cruzeiro não navegadas em caso de desembarque médico durante a viagem.

Agora, os hóspedes também podem contar com um atendimento exclusivo pelo canal direto entre o navio e a equipe operacional da Europ Assistance, que garante assistência médica 24 horas por dia, os conectando com a maior rede de serviços de atendimento, incluindo ambulâncias próximas e dedicadas, prontamente disponíveis nos portos em casos de emergência.

A parceria também assegura acesso a mais de 4.500 médicos especializados em atendimento durante as viagens, proporcionando cuidados de saúde de alta qualidade e em tempo hábil.

“As novas opções dos aprimorados produtos de seguro-viagem da Europ Assistance, lançados em parceria com a MSC Cruzeiros, demonstram o compromisso com a segurança e o bem-estar que queremos oferecer aos nossos hóspedes em todas as regiões onde navegamos. Esse novo produto também está disponível para que nossos agentes de viagens ofereçam aos seus clientes, podendo executar seu negócio com mais tranquilidade. Agora, cada viajante poderá escolher a melhor opção que atende ao seu perfil para uma viagem segura e tranquila e, com certeza, inesquecível”, afirmou Ignacio Palacios, Diretor de Vendas e Revenue da MSC Cruzeiros no Brasil.

A Europ Assistance Brasil também expressou entusiasmo com a renovação do serviço. “Estamos honrados em continuar nossa parceria com a MSC Cruzeiros, oferecendo um serviço de assistência completo e exclusivo. Nosso objetivo é garantir que os viajantes estejam protegidos 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo”, disse Gabriel Rego, Diretor Travel da Europ Assistance Brasil.