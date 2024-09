BB Seguros lança seguro de vida com coberturas personalizáveis

A BB Seguros está colocando no mercado o plano Seguro pra Vida Essencial com coberturas personalizáveis e assistências que permitem o uso do produto em diferentes contextos, com a ocorrência ou não de um sinistro. Com custo mensal a partir de R$ 8,14, as coberturas e assistências da solução contemplam os familiares do segurado, o que potencializa seu custo-benefício.

As coberturas básicas são morte natural ou acidental; invalidez permanente, total ou parcial por acidente; e despesas de funeral do segurado. Entre as coberturas adicionais estão diárias de internação hospitalar por acidente e despesas com o funeral do cônjuge, filhos e pais do segurado.

Já no campo das assistências o plano disponibiliza telemedicina; assistência funeral; repatriação funerária; traslado do corpo e passagem para liberação do corpo.

“O objetivo do novo plano é tornar o seguro de vida mais acessível, especialmente ao público jovem”, afirma Letícia Gama, gerente executiva de produtos massificados da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

“Para isso, deixamos a solução com um desenho que ajuda a tornar mais clara sua proposta de valor, como o custo menor, possibilidade de personalização e facilidade de contratação”, explica a executiva.