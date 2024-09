FF Seguros analisa o papel do seguro agrícola para a safra de soja 2024/25

O início do plantio da safra de soja 2024/25 deve ser pautado pela cautela, com os produtores demonstrando preocupações tanto com as condições climáticas quanto com a gestão financeira da safra. “Há muita especulação em função do clima e do preço da commodity porque a safra americana está indo bem e se espera recorde na oferta de soja. Os produtores brasileiros também estão preocupados com o aumento do custo de produção e previsão de margens apertadas”, analisa Guilherme Frezzarin, head de agronegócios da seguradora FF Seguros.

Clima desafiador

Segundo a análise da FF Seguros sobre o clima, a tendência de forte aquecimento para os próximos meses trouxe incertezas para o planejamento da safra de soja 2024/25. Do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná, a umidade do solo na zona radicular está próxima da saturação, enquanto a região central do Brasil pode sofrer com a redução dos níveis de água nos solos, em especial nas áreas mais prejudicadas, na região norte do Paraná.

Segundo a análise da seguradora, a situação da região central do país parece estar em condições piores de umidade do que o registrado no mesmo período em 2021. “Agricultores devem esperar os níveis de umidade do solo subirem e as chuvas se estabilizarem, o que pode atrasar a semeadura da soja do centro do Paraná, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Apenas a região Sul apresentará condições de precipitação próxima a climatologia nos próximos três meses”, diz Frezzarin.

No momento do plantio, em alguns tipos de solo, existe o risco de que plântulas de soja possam morrer devido ao extremo calor. Até o momento, a análise geral de modelos meteorológicos indica que o ciclo 2024/25 será marcado por temperaturas superiores à média climatológica e variações no padrão espacial da seca ao longo da safra de verão, sendo que Goiás pode ser considerado o estado mais prejudicado. Na previsão mais pessimista, as temperaturas podem ficar até 2°C acima da média.

Gestão financeira

Além da incerteza climática, muitos produtores enfrentam um dilema financeiro. O atraso para o anúncio do Plano Safra e para a liberação de linhas de crédito impactaram no planejamento e custeio da safra, segundo Diego Caputo, gerente comercial de cooperativas da FF Seguros.

“Além do atraso, as taxas de juros estão acima das expectativas e o custo de produção está mais alto, então o produtor segue cauteloso, segurando as compras de insumos. Nessa conjuntura, o papel do seguro agrícola fica em evidência. O seguro é fundamental para promover a melhor gestão de riscos climáticos e financeiros, visando a mitigação de prejuízos e proteção do patrimônio do agricultor”, afirma Caputo.

Operações de seguros

Para fortalecer a unidade de agronegócios da FF Seguros, a empresa aposta em várias estratégias, como conexões com parceiros, desenvolvimento de APIs (interface de programação de aplicações) para facilitar a contratação do seguro e a tomada de decisão do cliente. “O nosso fluxo de aprovação de propostas está mais rápido, com tecnologias que nos trazem dados como tipo de solo e declividade, informações sobre culturas anteriores, histórico de produtividade e de clima dos municípios. A área de subscrição da FF Seguros conta com processos automáticos inteligentes”, revela Frezzarin.

Outra novidade é que a seguradora planeja ampliar a oferta de seguro de soja para irrigantes. “Teremos descontos e condições espetaculares para esse público. As áreas de subscrição, atuarial e comercial trabalharam em conjunto para proporcionar uma precificação diferenciada e muito atraente, de acordo com as tecnologias de irrigação adotadas pelo produtor”, diz Caputo.

A FF Seguros melhorou a distribuição dos produtos, registrando um aumento de 32% do número total de municípios com oferta de condição para o seguro agrícola neste ano, além de estreitar o relacionamento com as cooperativas e instituições parceiras atendidas. Em breve, a seguradora planeja homologar o uso da plataforma FF Place para as contratações de seguro patrimonial e de penhor rural, o que vai facilitar a interação com corretores, parceiros e clientes para promover a expansão das operações de seguros para o agronegócio.

Recuperação

O setor de seguro rural vem gradativamente buscando se recuperar de um rombo histórico em 2022, quando as seguradoras brasileiras desembolsaram mais de R$ 10,5 bilhões em indenizações aos produtores, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

“Com a grande seca registrada na safra 2021/22, tivemos sinistralidade de mais de 400% para o milho safrinha, por exemplo. A catástrofe afetou a média histórica de produtividade de grãos e esses dados públicos influenciam na precificação das apólices. Com a diminuição do gatilho de indenizações, a cobertura foi reduzida em até 20% na média”, explica Frezzarin.

De forma geral, o mercado de seguros sofreu retração de capacidade e houve aumento dos preços médios das taxas em função dos eventos climáticos extremos. Agora, a seguradora prevê uma estabilização no mercado. “Estamos resgatando melhores condições, ampliamos a distribuição e acredito que vamos superar a carteira de seguro agrícola do ano passado”, diz Frezzarin.