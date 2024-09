 2º Inova Silver discute o futuro do mercado da longevidade

A Silver Hub, aceleradora de startups focada no mercado da longevidade no Brasil, anuncia a segunda edição do Inova Silver, um evento dedicado a debater as principais tendências no mercado da longevidade e tem como missão impulsionar a inovação e o desenvolvimento desse setor para melhorar a qualidade de vida do público sênior, reunindo líderes, executivos, empreendedores e profissionais que buscam explorar as últimas tendências, desafios e oportunidades no setor de envelhecimento. O evento será realizado no dia 11 de setembro de 2024, na Unibes Cultural, em São Paulo.

O Inova Silver visa conectar startups inovadoras com grandes empresas, investidores e outros atores do ecossistema de longevidade. O objetivo é antecipar as mudanças que impactaram as empresas e fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas e negócios inovadores que atendam às necessidades do público sênior, um mercado em expansão e ainda pouco explorado no Brasil.

Inova Silver quer conectar ecossistema da longevidade

Nos últimos anos, a Silver Hub observou que o mercado de longevidade é composto por submercados distintos, definidos por variáveis como estilo de vida e grau de autonomia. “A comunicação com este público deve ser direta e respeitosa, sem infantilização ou estereótipos. Além disso, modelos híbridos de atendimento, que combinam o digital com o contato pessoal, são mais eficazes para fidelizar esse público, que possui um maior poder aquisitivo e está em crescimento exponencial”, comenta Cristián Sepúlveda, CEO da Silver Hub e Apex America.

“Apesar do potencial de transformação, poucas empresas compreendem as necessidades deste público. O mercado brasileiro ainda é imaturo, com poucas startups investindo em tecnologia para a longevidade e escassez de capital de risco para Agetechs (startups voltadas para esse mercado) Além disso, o preconceito social em relação ao envelhecimento limita oportunidades para essa população, incluindo no mercado de trabalho”, complementa, Sepúlveda.

A Silver Hub busca se consolidar como referência em inovação no mercado de longevidade no Brasil e América Latina, aumentando em 50% seu portfólio de startups nos próximos dois anos. O Inova Silver é uma das iniciativas para alcançar esse objetivo, promovendo debates com especialistas, palestras de atores destacados do mundo empresarial e a criação de uma rede de inovação voltada para o setor.

A aceleradora planeja continuar ajudando a desenvolver o mercado de longevidade por meio de eventos como o Inova Silver. A expectativa é triplicar o número de participantes em comparação à primeira edição, e consolidar o evento como um ponto de referência para a inovação no mercado sênior e tendências sobre o consumidor 50+.

Serviço: Inova Silver

Data: 11/09

Local: Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2500, Pinheiros, São Paulo, São Paulo, 05409-012

Horário: 8h30 às 17h30