Grupo A12+ discute expansão do Programa A12+Partners

Nos dias 29 e 30 de agosto, a diretoria do Grupo A12+ se reuniu em Belo Horizonte, para aprimorar o plano de expansão e execução do Programa A12+ Partners. O propósito do programa é fornecer as melhores soluções para os parceiros de negócios, criando mecanismos para ampliar o mix de produtos, expandir o market share, aumentar a rentabilidade financeira, aprimorar o sistema de gestão e facilitar o acesso a melhores condições comerciais.

A reunião contou com a presença do presidente do Grupo A12+, Renner Fidelis; do diretor de expansão, Evaldo de Paula; do diretor de tecnologia e marketing, Flávio Lino de Paula; do diretor comercial A12+ Corporate, Wellerson Castro, e outros sócios acionistas do grupo.

Para Renner Fidelis, presidente do Grupo A12+, essa iniciativa reafirma o compromisso de potencializar os serviços, impulsionar a eficiência operacional e fornecer a proteção necessária ao consumidor final. “Nos reunimos para garantir a padronização das ações e colocar em prática tudo o que planejamos estrategicamente para a expansão. O Programa A12+ Partners oferece uma gama de recursos para os corretores parceiros que aderiram ao programa.”

Com o A12+ Partners, os corretores têm a possibilidade de obter a autonomia desejada, com forte presença no mercado, assessoria comercial, melhor aceitação, manutenção da marca e identidade da corretora, atendimento diferenciado das seguradoras, diversificação dos negócios com acesso a todas as modalidades de seguros, além da possibilidade de expandir seus negócios corporativos com o apoio da A12+ Corporate, acesso ao Gestão de Multas, acompanhamento e monitoramento no “cross-selling” da sua carteira, e uma mesa de negociação exclusiva A12+.

Evaldo de Paula, diretor de expansão do Grupo A12+, explica que os benefícios do Programa A12+ Partners estão disponíveis para as corretoras que planejam o crescimento de suas carteiras e buscam uma gestão personalizada, com suporte e acompanhamento diferenciados. “O programa possui um ecossistema único, com toda estrutura de gestão, negociações diferenciadas, produtos exclusivos e, acima de tudo, a credibilidade do Grupo A12+. Continuamos investindo no programa para oferecer o que de melhor aos nossos parceiros”, concluiu Evaldo.