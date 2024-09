Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024

A Prudential do Brasil, patrocinadora do Rock in Rio 2024 e seguradora de vida oficial do evento desde 2019, apresenta a Escalada Prudential Rock, a parede de escalada que se tornou uma das ativações mais disputadas do evento com mais de 10 mil participantes nas últimas duas edições. A atração tem nove metros de altura e ficará instalada próxima ao Palco Favela, oferecendo uma vista panorâmica e privilegiada da Cidade do Rock.

O objetivo da empresa no festival é se conectar ainda mais com o público por meio de ativações já consagradas, como a Escalada Prudential Rock, além de outras novidades como a Casa Prudential – uma área de relacionamento destinada para convidados da seguradora.

“A Escalada Prudential Rock mescla aventura e emoção e já é uma marca registrada do Rock in Rio, trazendo um sentimento de superação para quem chega ao topo. Mais uma vez, estamos orgulhos em trazer essa ativação para o festival e apresentar outras novidades como a Casa Prudential. Acredito que será mais uma experiência única para o público e os nossos stakeholders nesta edição emblemática de 40 anos do festival. Nosso objetivo é proteger vidas e conseguiremos conectar com pessoas que estarão reunidas celebrando a vida entre amigos e família”, afirma a diretora de Marketing e Insights da Prudential do Brasil, Fernanda Riezemberg.

O brinde para quem participa da Escalada Prudential Rock é uma bolsa inflável, que pode ser usada como almofada para descansar entre um show e outro | Divulgação



Escalada Rock e ativações em 2024

A Escalada Prudential Rock é uma parede de nove metros de altura e três vias de subida com diferentes graus de dificuldade. A atração tem capacidade para receber 700 participantes por dia, aproximadamente cinco mil ao longo dos sete dias de evento. Para participar, basta comparecer ao local que ficará próximo ao Palco Favela. Não é necessário reservar.

Quem chegar ao topo ainda curte a aventura de escorregar por um poste que termina em uma piscina de bolas. Aqueles que participarem ganharão uma bolsa inflável que vira uma almofada. O mimo fez sucesso com o público nas últimas edições e foi bastante usado para descansar entre uma atividade e outra ou esperar seu show preferido.

Além disso, nesta edição, a seguradora lançará a Casa Prudential, um ponto de encontro para seus convidados com uma excelente localização, na lateral do Palco Mundo. O local servirá para descanso, interação e relacionamento, e contará com um espaço instagramável com lambe-lambe para quem quiser registrar esse momento especial. Com uma estrutura moderna e inovadora, a Casa terá uma fachada interativa que exibirá mensagens em led enviadas pelo público. Para participar, basta ler o QR Code disponível no local e responder a pergunta: “Que fã da vida é você?”.

Na área VIP do festival, espaço exclusivo para um público restrito, a Prudential também terá uma ativação com uma roleta que apresentará, de forma lúdica e divertida, os atributos da companhia. Quem participar da dinâmica terá a chance de concorrer a diversos brindes.

Seguro de vida no Rock in Rio

Como seguradora de vida oficial do festival, a Prudential do Brasil tem o compromisso de proteger todas as pessoas que estarão presentes no evento – público, artistas, bandas e staff – por meio de um seguro de vida em grupo com coberturas de morte acidental, invalidez por acidente e despesas médicas hospitalares e odontológicas em decorrência de acidente. A estimativa é que mais de 700 mil pessoas estarão protegidas pelo seguro de vida da Prudential durante os sete dias de festival.



The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.

The post Prudential do Brasil terá parede de escalada no Rock in Rio 2024 appeared first on Revista Apólice.