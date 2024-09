EXCLUSIVO – A tarde do último sábado (21) foi reservada para uma celebração da Mitsui Sumitomo Seguros com seus parceiros de negócios. O 1º MSS Open de Beach Tennis reuniu quase cem pessoas no Pier3 Beach Sports, em São Paulo e contou com corretores de seguros de diversos segmentos, além dos colaboradores e executivos da companhia.

Luis Nagamine, diretor geral da Mitsui, lembrou que a companhia começou agora a se reconectar com o mercado e sair um pouco de casa, após a parceria com a Porto Seguro. “Antes, nossa prioridade era arrumar a casa e deixar tudo preparado para este momento, no qual estamos focando nos negócios corporativos. Este foi o primeiro evento aberto aos corretores de seguros nesta nova fase”. O evento também contou com a participação do CEO da MSS, Koichi Kawasaki.

O acordo comercial com a Porto foi anunciado há cerca de um ano, no qual a companhia ficou responsável pela comercialização, subscrição, emissão das apólices e endossos, regulação dos sinistros e prestação dos serviços de assistência para os seguros de automóvel e residencial.

A Mitsui reestruturou sua equipe comercial com a chegada de Carlos Eduardo Silvestre para assumir a gestão de Negócios e Relacionamento. Agora, toda a companhia segue a missão de “encorajar pessoas e empresas a transformarem o mundo”. A seguradora, através dos corretores de seguros, oferece seguros para PME’s, property, Responsabilidade Civil Geral, riscos de engenharia, transportes e garantia.