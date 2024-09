Fundación Mapfre faz campanha para segurança dos motociclistas

Durante a Semana Nacional de Trânsito, celebrada entre 18 a 25 de setembro, a Fundación Mapfre, com o apoio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), promove a campanha “No Caminho Consciente”. A iniciativa da instituição tem como objetivo sensibilizar a população sobre os riscos no trânsito para os motociclistas, que correspondem a 35% das vítimas fatais decorrentes de sinistros, segundo dados de 2023 do Ministério da Saúde, e fomentar a segurança viária no Brasil.

Dentre as iniciativas da campanha “No Caminho Consciente”, a Fundación Mapfre também promove a instalação de uma exposição interativa e gratuita no Shopping Aricanduva, no espaço Boulevard Tatuapé, em São Paulo/SP. Nela, os participantes são convidados a conhecer os desafios e riscos que os motociclistas enfrentam diariamente no trânsito, por meio de uma cenografia especial, vídeos em primeira pessoa e motions. Em contato com estatísticas e depoimentos, o público geral vivencia uma experiência imersiva nas inúmeras imprudências que ocorrem no trânsito de uma grande cidade, evidenciando a importância da direção defensiva.

“Para essa Semana Nacional de Trânsito deste ano, desenvolvemos uma campanha de fundamental importância, que leva os holofotes para as múltiplas problemáticas que envolvem a segurança de condutores de motocicletas e motonetas. Com o apoio da Senatran, a campanha “No Caminho Consciente” tem o objetivo de pautar as discussões de órgãos públicos e privados, a fim de promover novas soluções que garantam um trânsito mais seguro para esse público”, explica Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.

O cenário da segurança viária dos motociclistas

De acordo com os dados mais recentes do Ministério dos Transportes, 26,7% da frota nacional de veículos é composta por motocicletas e motonetas, número que cresceu exponencialmente após a pandemia, com o avanço das entregas via aplicativos, fretes e delivery. Simultaneamente, em relação aos óbitos no trânsito, mais de um terço são de sinistros que envolviam motocicletas, como afirma a pesquisa realizada pela Senatran.

A gravidade dos números motivou a Fundación Mapfre a desenvolver a campanha “No Caminho Consciente”, que busca gerar empatia e promover reflexões sobre a situação da educação viária no Brasil. Em uma trajetória consistente no tema, a instituição, que possui a “Prevenção e Segurança Viária” como um de seus pilares, desenvolve anualmente campanhas sob o contexto da Semana Nacional de Trânsito, que visam direcionar esforços para a promoção de um trânsito mais seguro no país.

Neste ano, além da ativação presencial no Shopping Aricanduva, a instituição também irá disponibilizar uma série de conteúdos informativos sobre o tema durante a Semana Nacional de Trânsito, confira mais aqui.

SERVIÇO:

Exposição “No Caminho Consciente”

Data: 18 a 25 de setembro de 2024

Horário: Segunda-feira a sábado, 11 às 22h | Domingo, 14h às 20h

Local: Shopping Aricanduva, espaço Boulevard Tatuapé