Lar Corretora tem parceria para disseminar seguros de bike e vida

Dos 35 anos de atividades da Lar Corretora de Seguros, sediada na cidade de São Paulo, com atendimento em nível nacional, os últimos 10 tiveram grande foco em disseminar a contratação de seguros de bike. Neste tempo, o corretor de seguros e sócio responsável pela Lar, Luiz Morales, se tornou ciclista e participante de diversas cicloviagens nacionais e internacionais.

Luiz Morales explica que o seguro de bike é importante para proteger a bicicleta e o ciclista de riscos que podem ocorrer durante uma viagem, como roubos, furtos, acidentes e danos causados pelo transporte. Aliado ao produto, é fundamental contar com a proteção de um seguro de vida e suas assistências.

“Dedicamos muito tempo para programar uma cicloviagem, preparamos tudo com antecipação, pesquisamos as melhores rotas, fazemos planilhas e treinamentos. Não podemos ignorar um dos itens mais importantes: garantir a proteção com o seguro da bike e o seguro de vida”, defende.

Grande parte de suas cicloviagens foram realizadas com o apoio da NSA Cicloturismo, que tem foco no turismo de aventura e de experiência, nas modalidades bike e trekking (caminhada), e se tornou parceira para levar o seguro a mais esportistas. “Luiz é nosso cliente e também somos clientes dele, há anos”, conta Leonardo Castelo Branco, sócio da NSA e organizador das cicloviagens.

A NSA acaba de completar nove anos de atividades, e todos as contratações de seguros para atividades no Brasil são realizadas pela Lar Corretora. “Já realizamos centenas de clicloviagens, temos centenas de clientes participantes. A maioria deles participa de nossos grupos de WhatsApp, onde mantemos uma conversa mais direta, e estão sempre solicitando indicação para se protegerem, então oferecemos o serviço impecável da Lar”, conta Leonardo.

Luiz Morales em cicloviagem internacional com a NSA

Em todas as atividades que a NSA promove no Brasil e no exterior, por menor que seja, é feita a contratação de seguro para todos os participantes. “É fundamental ter seguro, para garantir mesmo que atendimento para uma desidratação. E nas viagens internacionais, além do seguro para a atividade, nós fazemos um seguro geral que engloba pertences, questão de farmácia, de desembaraço ou alfandegário, se for necessário, então tem a contratação”.

“Nós, ciclistas, estamos fazendo uma atividade que nos expõe. Há riscos de acidentes e de roubo do equipamento que, na maioria das vezes, tem custo elevado para os ciclistas mais empenhados com a atividade”, comenta Luiz Morales. “Além do seguro de bike, temos defendido firmemente a importância do seguro de vida e suas assistências, para garantir a proteção completa na cicloviagem”, afirma.

Além dos seguros, o corretor aponta a importância de investir em segurança. “Digo aos amigos ciclistas que precisamos pedalar com segurança, sem esquecer do LOC, uma sigla que inventei para os itens fundamentais de proteção: luva, óculos e capacete. São os três alicerces de uma proteção preventiva. Nunca devemos sair pedalando sem luva, óculos e capacete, e incluo neste kit o seguro de bike e de vida”.

A próxima grande viagem do corretor de seguros com a empresa de cicloviagem já tem data marcada: de 20 a 27 de junho de 2025, integrando um grupo de ciclistas, eles irão percorrer mais de 300 km no estado da Toscana, na Itália.

Com a parceria e os amigos conquistados com a atividade, no último ano o seguro de bike cresceu 30% na Lar Corretora de Seguros. “É um dos produtos que mais tem crescido na empresa, ao lado dos consórcios para a compra de imóveis ou carros, e do seguro de vida, importante proteção que temos defendido”, conclui.