Clube da Bolinha-RJ convida para o jantar de julho

O Clube da Bolinha do Rio de Janeiro realizará o seu jantar do mês de julho, no dia 8, terça-feira, no Hotel Windsor Excelsior, em Copacabana. Como de praxe, o coquetel inicia às 19 horas e o jantar às 20 horas.

Durante o encontro, serão homenageados os aniversariantes do mês que são: Sérgio Diuana (11), Jorge Antônio Silva (12), Alexandre Leal Neto (24) e Marcello Hollanda (27).

“Contamos com a presença de todos os Bolinhas nesse nosso jantar e desejamos que o evento transcorra no tradicional clima alegre, proveitoso e de união”, reiteram Anselmo de Abrantes Fortuna, reitor, Jorge Carvalho, secretário e Gilberto Villela, tesoureiro.

Serviço:



Evento: Jantar do Clube da Bolinha do Rio de Janeiro

Data: 08 de julho de 2025

Local: Hotel Windsor Excelsior – Av. Atlântica, 1800 (esquina de Rua Fernando Mendes) – Copacabana

Horário: Coquetel às 19h e jantar às 20h