Wiz Corporate: seguro como preservação do caixa das empresas

EXCLUSIVO – O seguro garantia é um tipo de seguro utilizado pelas empresas ao firmar contratos ou caucionar processos judiciais. Para assegurar a boa performance de prestações de serviços, construções, forne- cimentos de bens, entre outros, em contratos firmados entre empresas públicas ou privadas, ou em processos judiciais em que a empresa precisa caucionar o valor a ser discutido até transitado e julgado, seu objetivo é garantir o cumprimento de obrigações contratuais e acordos assumidos pela empresa, sem que haja a necessidade de dispor recursos financeiros.

Em resumo, este seguro funciona como uma espécie de garantia contratual, assegurando que o tomador cumprirá as obrigações assumidas com o segurado garantindo a liquidez imediata para as empresas, pois não onera o balanço e nem dispende de valores que podem manter investimentos constantes em bancos, trazendo rendimentos diários.

Há um mar aberto para a distribuição desse produto, especialmente porque a Wiz Corporate conta com parceiros de negócios como fundos de investimentos e balcões dos bancos. O Diretor de Negócios da Especialidade de Bancos, Serviços e Varejo, Marco Menezes, conta que este produto existe para abrir novas possibilidades de negócios para empresas clientes, sem interferir em seu fluxo de caixa. Neste caso, o seguro garantia atua para fomentar operações financeiras dentro dos bancos, sempre no modelo B2B2C.

Como exemplo de aplicabilidade desta operação, Menezes cita o caso de empresas que começam discussões fiscais, mas que perdurará por longos anos. “Como elas não conhecem os produtos do mercado de seguros, acabam oferecendo um imóvel como garantia. Em nosso trabalho, nós visualizamos este bem depositado judicialmente, fazemos a substituição deste por um seguro garantia e facilitamos a sua operação de crédito. O seguro é usado para fomentar estas operações financeiras”.

Outro exemplo no qual o seguro garantia pode ser utilizado é quando uma empresa tem uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) e precisa de aportes financeiros. Em um eventual default dessa empresa, o banco passa a converter, obrigatoriamente, a dívida em equity, passando de agente financiador a detentor da empresa. “A habilidade do banco é fornecer crédito e não tocar negócio no dia-a-dia. Nós substituímos essa alienação por um seguro de garantia de crédito”, comenta Menezes.

O relacionamento e o conhecimento dos negócios dos clientes, além da parceria com os bancos, levam a uma operação integrada para desenvolver a melhor solução.

Isabel Alves, Gerente Técnica especializada no Produto de Seguro Garantia, explica que a Wiz Corporate, com a sua expertise, faz junto aos clientes toda a estruturação financeira e consegue soluções mais precisas.

A executiva da Wiz acrescenta que este é um produto de prateleira, com pequenos ajustes para cada cliente, contando com o apoio das seguradoras parceiras na adaptação do clausulado a cada risco. “Quando falamos das operações mais voltadas para o pagamento onde o mercado é mais restrito, é preciso fazer operações estruturadas”, ponderando que a Corporate ajuda seus clientes a montarem um clausulado que dê conforto ao terceiro, ao qual o seu cliente é devedor e que ampare esta frente da tomada de crédito.

“Quando esgotamos todas as possibilidades dentro do mercado de garantia, avançamos em um desenho para seguro de crédito, inclusive para os produtos de ‘single buyer’, cujo fornecimento do bem é feito por apenas uma empresa e o recebimento acontece após 60/90 dias e conseguimos garantir o fluxo e o crédito adicional, sem o desconto dos recebíveis”, comenta Isabel Alves.

Apesar do seguro garantia ser muito difundido e conhecido entre os entes do mercado de seguros, ele é um ilustre anônimo para os consumidores de menor porte. “Quanto maior o faturamento da empresa, maior é o seu conhecimento deste instrumento de preservação de caixa”, conta Menezes.



*Matéria publicada na edição 299 da Revista Apólice