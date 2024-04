Wiz Co atinge receita líquida de R$ 268,8 milhões no quarto trimestre de 2023

A Wiz Co obteve Receita Líquida Consolidada ex Comissões de R$ 268,8 milhões no quarto semestre de 2023, um incremento de 48,8% sobre os R$ 180,7 milhões registrados no mesmo período em 2022.

No segmento de Seguros, a receita subiu 43,3% em comparação com o quarto trimestre de 2022, alcançando R$ 148,2 milhões. O resultado é atribuído ao desempenho de diversas unidades de negócios do grupo, tais como BRB Seguros e Wiz Corporate, que bateram recordes em emissão de prêmios de seguros e eficiência operacional, gerando ganhos de margem.

Já no segmento de Crédito e Consórcios, o crescimento da Receita Líquida chegou a 209,3%, atingindo R$ 35,0 milhões. Essa marca reflete o primeiro ano completo de operação da Promotiva, gestora exclusiva de correspondentes bancários do Banco do Brasil, que adicionou à Receita Líquida ex comissões da companhia R$ 89,9 milhões no acumulado do ano.

Outro destaque do quarto trimestre de 2023 é o EBITDA Consolidado Ajustado, que atingiu R$ 172,6 milhões, o maior registro histórico da Companhia, evoluindo 86,2% sobre o mesmo período de 2022. O crescimento do EBITDA foi alcançado também pela uma queda nas despesas operacionais de quase 18% no período.

O Lucro Líquido Ajustado no período foi de R$ 117,5 milhões, um aumento de 71,5% sobre os R$ 68,5 milhões realizados no quarto trimestre de 2022. Além disso, o Lucro Líquido da Controladora subiu de R$ 9,8 milhões no 4T22 para R$ 58,2 milhões no 4T23, aumento de 492,6% em doze meses.

“Chegamos em 2024 confiantes do potencial de nossos negócios e otimistas com o cenário macroeconômico e com as perspectivas de aceleração dos nossos resultados. Apoiados em nossas vantagens competitivas, como a tecnologia, continuaremos focados na captura de sinergias, em inovação, no desenvolvimento de novos negócios e na maturação e consolidação de nossas operações”, afirma o CEO, Marcus Vinícius de Oliveira.

Um ano de conquistas

“Ainda que a conjuntura de 2023 tenha sido desafiadora para o mercado de crédito no país, a Wiz Co soube aproveitar as oportunidades em seus canais de atuação e manteve o crescimento em suas Unidades”, completa.

Dentro do segmento de Seguros, a Wiz Co alcançou o patamar de R$ 2,8 bilhões em prêmio emitido, alta de 26,7% sobre 2022. A Wiz Corporate bateu recorde em Receita Bruta, atingindo R$ 102,4 milhões em 2023, uma expansão de 57,3% sobre 2022, e teve prêmio emitido de R$ 493 milhões, alta de 24,6% ante 2022.

A Inter Seguros conquistou a marca de 1,7 milhão de clientes, com crescimento de 41% sobre o ano anterior. Já a unidade Paraná Seguros, em seu primeiro ano completo de operação, emitiu R$ 30,5 milhões em prêmio, com mais de 80% de penetração do seguro na carteira de crédito do Paraná Banco ao final do ano.

No segmento de Crédito e Consórcios, destacam-se os resultados da Promotiva, que comercializou mais de R$ 8,6 bilhões em crédito e consórcios, gerando R$ 90 milhões em receita líquida. Em seu primeiro ano de operação, a Unidade ampliou a presença física com expansão da rede comercial na ordem de 62% e apresentou crescimento consistente em vendas.

Ao longo do ano, foram executadas diversas iniciativas para fortalecer a geração de caixa da Controladora, com destaque para os projetos de eficiência operacional, a readequação do fluxo de pagamentos dos passivos da Companhia e a redução do payout. Essas ações resultaram em uma projeção de caixa mais confortável para a condução dos negócios no curto prazo.

Também merece destaque o avanço em tecnologia, com o lançamento da Plataforma Wiz Pro, que oferece módulos de venda, gestão, operações e engajamento, promovendo maior conectividade entre as operações e os parceiros de negócios, e a obtenção da certificação ISO 27001, que garante a gestão eficaz da segurança da informação, reduzindo riscos e vulnerabilidades da companhia.

N.F.

Revista Apólice