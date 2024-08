Rede de convênios GBOEX oferece vantagens para o Dia dos Pais

Celebrar a paternidade é entender que os cuidados físico e emocional destinados a outra pessoa transformam suas ações e o seu futuro. O Dia dos Pais, celebrado em agosto, é mais uma oportunidade para estreitar os laços, cultivar o amor e agradecer a escolha pelo zelo. Nesse período, o GBOEX promove iniciativas de marketing interno e externo, além de selecionar indicações da rede de convênios para quem quer presentear na data.

Do setor de perfumaria e cosméticos, a Natura concede desconto de 20% nas compras exclusivas pelo site e O Boticário assegura 15%. Para aquisições de eletroeletrônicos, instrumentos musicais, brinquedos, telefones celulares e móveis, as Casas Bahia e a Ponto Frio asseguram 5% nas compras pelo portal da parceria.

Para joias e relógios, a Vivara garante 15% de abatimento nas compras pelo site. O mesmo percentual de desconto oferecido pela Cestas Michelli, voltada para cestas comemorativas.

Já a loja de peças esportivas Netshoes possibilita 10% de desconto nos artigos comercializados pelo site. E a Hering, especializada em moda masculina e feminina, dispõe de 15%. Se o objetivo for conquistar novas aprendizagens, a Elite Musical, com endereços no Rio de Janeiro e em Curitiba, propicia até 20% de desconto nas aulas de 1 hora a 2 horas semanais.

“Todos os meses, a rede de convênios traz vantagens planejadas para os clientes do GBOEX e profissionais parceiros. Essa iniciativa foi planejada e é atualizada para oferecer diferenciais relevantes para quem confia na marca GBOEX”, afirma a gerente de Produtos, Projetos e Inteligência de Mercado, Leticia Vaz. Com mais de 50 anos de fundação, a rede é um atrativo, pois quanto mais ela é utilizada mais gera economia no valor investido na mensalidade do plano.

Para conhecer todos os parceiros credenciados e adquirir com os descontos informados, é necessário realizar as compras pelo portal da parceria. Acesse www.conveniosgboex.com.br ou faça o download do aplicativo GBOEX Integra, compatível com os sistemas Android e iOS.