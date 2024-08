Sompo usa IA para avançar na transformação digital

A Sompo investiu em recursos de inteligência artificial (IA) que repercutem em ganhos nos processos de precificação e subscrição de seguros da companhia. A iniciativa faz parte do processo de transformação digital da seguradora e foi desenvolvida por meio de uma estratégia inédita em que envolveu o trabalho integrado das equipes de governança de dados, tecnologia da informação, subscrição e atuarial de produtos.

A participação de especialistas de diferentes áreas foi crucial para o projeto alcançar um incremento em termos de eficiência e precisão em seus processos, o que levou ao reconhecimento do projeto da subsidiária brasileira pela Sompo em âmbito internacional.

O segmento de seguro de transporte, por exemplo, no qual a Sompo lidera o mercado brasileiro desde 2017, foi o primeiro a contar com a solução implementada em processos de precificação dos ramos RCF-DC (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga) e RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga). Modelos inteligentes interpretam uma quantidade significativa de documentos físicos e de dados; e propõem valores mais adequados, com base em uma avaliação do contexto histórico e possíveis fatores de risco.

Um dos diferenciais desse projeto é que a IA foi integrada aos sistemas, o que possibilita o uso eficaz de dados provenientes de diferentes fontes. Um aspecto central dessa visão é o uso de análise de dados e IA para desenvolver assistentes inteligentes que podem fornecer mais precisão na precificação e eficiência operacional, beneficiando tanto a seguradora quanto seus clientes.

Modelos avançados de aprendizado de máquina (ML, na sigla em inglês) e processamento de linguagem natural (NLP, na sigla em inglês) foram implementados com base no conhecimento técnico dos profissionais de subscrição de risco, trazendo mais precisão e agilidade aos processos.

Rodrigo Caramez

“Historicamente a busca por eficiência passava por automatizar processos simples, repetitivos e de alto volume. Isso continua valendo, mas com a nova fronteira tecnológica aplicada ao uso de dados e AI, e disponibilização de ferramentas mais simples e com linguagem natural, podemos expandir essa busca por eficiência para processos críticos (core processes), e altamente especializados da organização. O desafio agora é garantir o envolvimento e preparação do time para esse novo momento”, afirma Rodrigo Caramez, diretor executivo de planejamento estratégico, inovação e projetos da Sompo.

“No setor de seguros, as perspectivas para a inteligência artificial revelam um horizonte repleto de oportunidades. Na Sompo, estamos em um processo de transformação digital bastante relevante onde conseguimos combinar o potencial da IA com a expertise de uma equipe com profundo conhecimento nas áreas técnicas. Isso traz uma série de benefícios para a companhia, parceiros de negócios, clientes e para o segmento como um todo”, ressalta Daniel de Rosa, diretor executivo de tecnologia da informação e operações da Sompo.

Daniel Rosa

“Implementamos ferramentas avançadas de integração e análise de dados, que nos permitem implementar modelos de IA em larga escala. Com isso, podemos transformar dados em insights estratégicos e melhorar significativamente a tomada de decisões em toda a organização”, comenta Igor Zavorize, superintendente de estratégia e governança de dados da Sompo.

Igor Zarovize

Nesse processo, foram utilizadas a plataforma de operações de dados Palantir Foundry, e a plataforma de IA, Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP).