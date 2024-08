Duas empresas recebem autorização do programa sandbox

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) concedeu autorização definitiva para a Simple2u Seguros e Iza Seguradora operarem com seguros em todo o território nacional, sem as restrições do ambiente experimental. As empresas haviam participado da primeira edição do sandbox regulatório.

A Simple2u Seguros está autorizada pela Susep a operar seguros de danos e pessoas, no segmento S2 e a Iza Seguradora tem autorização definitiva para operar seguros de pessoas, no segmento S4. A nova licença para atuação permite a remoção de limitação de número de riscos emitidos e da importância segurada das coberturas nas quais as empresas operavam dentro do sandbox, além de facilitar a expansão para outros produtos que não são permitidos no âmbito do programa de inovação.