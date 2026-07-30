Mescla Seguros entra para o Clube Decor Social

EXCLUSIVO – O “design social” é a ferramenta de atuação da ONG Decor Social para transformação de espaços a partir das necessidades e desejos das crianças e adolescentes que nele habitam, considerando os aspectos sociais que acompanham sua trajetória de vida, marcada por vulnerabilidades extremas. “Nossa metodologia é pautada na Neurociência, que sustenta o impacto profundo dos espaços na vida das pessoas, especialmente a fase de desenvolvimento socioemocional na primeira infância, que vai até os 6 anos de idade”, explica Katia Perrone, CEO da instituição.

A atuação de organizações do terceiro setor depende, cada vez mais, da construção de redes capazes de garantir sustentabilidade financeira e ampliar seu impacto social. É nesse contexto que a Decor Social, organização que transforma instituições de acolhimento por meio do design de interiores, fortalece um modelo de parceria que reúne empresas comprometidas com causas sociais. Entre elas está a Mescla Seguros, apoiadora da ONG há oito anos e, agora, integrante oficial do Clube Decor Social, iniciativa que transforma a contratação de seguros em uma forma de contribuir diretamente para a manutenção dos projetos da instituição.

Fundada em 2018, a Decor Social surgiu da experiência de sua CEO, Katia Perrone, que atuava como voluntária em casas de acolhimento e passou a questionar as condições físicas dos espaços onde viviam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Designer de interiores, ela decidiu utilizar sua experiência profissional para promover mudanças que fossem além da estética. “O design veio naturalmente como ferramenta para transformar esses ambientes em espaços de pertencimento, acolhimento e desenvolvimento”, afirma.

Antes de cada intervenção, a ONG realiza diagnósticos técnicos e reuniões para compreender as necessidades dos moradores. Em seguida, arquitetos e designers voluntários desenvolvem os projetos, enquanto a Decor Social coordena a captação de recursos, a gestão das obras e a entrega final dos ambientes. Segundo Katia, a metodologia funciona como uma tecnologia social replicável, capaz de otimizar processos e dessa forma ampliar o alcance das iniciativas.

Os resultados aparecem também em indicadores. Pesquisas realizadas antes e após as reformas mostram que 100% das crianças entrevistadas afirmaram que o abrigo se tornou um lugar melhor para viver e deixaram de sentir medo dentro do espaço. Outros 87% relataram aumento do sentimento de pertencimento e 88% disseram que o ambiente passou a oferecer melhores condições para os estudos.

Em oito anos de atuação, a Decor Social contabiliza 35 projetos entregues, mais de 15 mil metros quadrados reformados, cerca de 300 ambientes decorados, mil voluntários mobilizados e impacto direto sobre aproximadamente três mil crianças e adolescentes. Indiretamente, mais de 12 mil pessoas já foram beneficiadas pelas iniciativas da organização.

Entre as histórias que marcaram essa trajetória, Katia relembra a fala de um adolescente de 13 anos acolhido em uma das primeiras instituições transformadas pela ONG. Alvo de bullying por morar em um abrigo, ele respondeu aos colegas: “Tudo bem que não tenho pai, mas agora tenho a Casa dos Sonhos”. Para a executiva, a frase sintetiza o propósito da Decor Social de transformar vidas por meio dos espaços.

Clube Decor Social amplia rede de impacto

Buscando garantir receita recorrente para sustentar e expandir sua atuação, a organização criou duas iniciativas complementares: o Selo Decor Social, destinado a certificar empresas parceiras, e o Clube Decor Social, uma rede de relacionamento que reúne apoiadores da causa e oferece benefícios aos associados. O objetivo é fortalecer uma comunidade que compartilha valor e está comprometida com a geração permanente de recursos para a ONG.

É nesse movimento que se insere a Mescla Seguros. Parceira da Decor Social há oito anos, a empresa oficializou sua participação no Selo Decor Social e passou a integrar também o Clube Decor Social. A novidade amplia o alcance da parceria ao criar um modelo em que clientes também passam a participar da causa.

Agora, parte das comissões dos seguros e assistências adquiridos pelos associados do Clube Decor Social serão revertidas para os projetos da ONG. Na prática, cada venda de seguro contribui para financiar novas reformas em instituições de acolhimento e ampliar o atendimento às crianças e adolescentes beneficiados. Por outro lado, a parceria com a Decor Social também garante aos seus associados descontos atrativos e condições especiais nos produtos oferecidos pela Mescla Seguros.

Como exemplo, é importante destacar o produto de Responsabilidade Civil Profissional para os profissionais que atuam na área de arquitetura e design de interiores, que garante indenizações em casos de erros ou omissões na execução dos serviços.

Para Katia Perrone, iniciativas desse tipo representam uma evolução importante na relação entre empresas e responsabilidade social. “A associação da Mescla Seguros ao Selo Decor Social fortalece nossa agenda social de forma estruturada e sustentável. É uma parceria construída ao longo de muitos anos e que agora se consolida em um modelo capaz de gerar impacto contínuo”, avalia.

Apesar dos resultados alcançados, a CEO afirma que o principal desafio da Decor Social continua sendo a limitação de recursos financeiros. Segundo ela, além de viabilizar novas obras, é necessário fortalecer a estrutura institucional da organização para ampliar sua capacidade de atuação.

Empresas interessadas em apoiar a iniciativa podem aderir ao Selo Decor Social para obter a certificação, e/ou tornar-se associada ao Clube Decor Social, e oferecer benefícios aos membros. Além disso, empresas podem apoiar projetos pontuais, ou financiar projetos e eventos específicos previstos no calendário anual da organização. Mais informações podem ser obtidas através do contato@decorsocial.org.br .