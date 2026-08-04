Bradsaúde cresce 11% no trimestre e lucra R$ 1,1 bilhão

A Bradsaúde encerrou o segundo trimestre de 2026 com receita total de R$ 13,9 bilhões, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, a receita alcançou R$ 27,3 bilhões, alta de 10% na comparação anual.

O lucro líquido da companhia somou R$ 1,1 bilhão entre abril e junho, avanço de 25% sobre o segundo trimestre de 2025. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o resultado chegou a R$ 2,4 bilhões, crescimento de 28%.

Segundo a empresa, o desempenho foi impulsionado principalmente pela operação de planos médico-hospitalares e pelo aumento da contribuição da Atlântica Hospitais para o resultado consolidado. A participação da empresa hospitalar passou de 2% para 6% do lucro consolidado, com resultado de R$ 64 milhões no trimestre, alta de 312%.

A sinistralidade consolidada permaneceu praticamente estável, encerrando o segundo trimestre em 83,3%. No acumulado do semestre, o indicador ficou em 81,4%.

Ao final de junho, a Bradsaúde contabilizava 13,6 milhões de beneficiários em todo o país, sendo 4,1 milhões em planos médico-hospitalares e 9,5 milhões em planos odontológicos.

Entre abril e junho, a operadora registrou adição líquida de 229 mil beneficiários, dos quais 99 mil em planos de saúde e 130 mil em planos odontológicos. No primeiro semestre, o crescimento líquido da carteira foi de 423 mil vidas.

O segmento de pequenas e médias empresas (PMEs), formado por contratos empresariais com até 199 vidas, ultrapassou pela primeira vez a marca de 3 milhões de beneficiários. Na comparação com o segundo trimestre de 2025, a carteira adicionou 288 mil vidas, sendo 184 mil no segmento odontológico e 104 mil em planos de saúde.

Outro destaque operacional foi a expansão da capacidade hospitalar. A rede da companhia passou de 3.075 para 4.101 leitos disponíveis e contratados, crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No aspecto financeiro, a empresa informou que os ativos financeiros totalizaram R$ 30 bilhões ao fim do trimestre, aumento de 8,7% na comparação anual.