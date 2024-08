SindsegSC celebra 72 anos de biblioteca em Blumenau

O Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina (SindsegSC) participou da comemoração pelos 72 anos da bilbioteca municipal Dr. Fritz Müller, em Bluemenau. O evento foi marcado pela apresentação de membros da Banda Municipal de Blumenau, discurso de agradecimento, homenagens aos usuários assíduos do espaço, declamação de poesias, apresentação do Dr. Fritz Muller, feita pelo artista Reynaldo Pfau que declamou o texto “Peixinho e a Água-viva”, além de entrega de presentes e apresentação de dança.

Durante as falas feitas, o prefeito Mário Hildebrandt convidou as pessoas para aproveitarem

mais o espaço da Biblioteca Municipal e destacou a importância do espaço como

preservação.

“A biblioteca é um espaço muito importante para Blumenau. Não só como espaço de

cultura, mas também como uma forma de seguir incentivando os valores, cuidados e

proteções trazidos pelos colonizadores, que fortaleciam os ensinamentos através da

leitura”.

Ainda durante o evento, o SindsegSC recebeu um certificado de “Amigos da Biblioteca”, por

ter participação e engajamento nos programas e projetos desenvolvidos no foco da leitura,

literatura e cultura em Blumenau. O certificado foi assinado pelo atual prefeito, Mário

Hildebrandt e pelo Secretário de Cultura e Relações Institucionais, Oscar Grotmann.

O SindsegSC esteve presente sendo representado pela gerente executiva, Siméia

Heleodoro, que parabenizou a instituição pela longevidade e importância para a sociedade.

“Todo o trabalho desenvolvido pela Biblioteca Municipal junto a sociedade é de extrema

importância. Ter essa parceria entre a Biblioteca Municipal e o SindsegSC, ainda mais no

centenário do nosso Sindicato, é muito gratificante. Sabemos do esforço que é feito pelas

lideranças de Blumenau, para valorizar cada vez mais a cultura da cidade, e essa

comemoração foi um marco, um momento de reforçar esses princípios e de incentivar a

leitura e a literatura em nosso município. O Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina

parabeniza toda a liderança e equipe e tem orgulho de apoiar a cultura e ações do

município”.

Ao final do evento, a Banda Municipal tocou músicas, ambientando o espaço enquanto

todos tomavam o café servido juntamente com o bolo comemorativo.