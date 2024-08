ENS lança pós-graduação inédita

No dia 22 de julho, a cidade de São Paulo (SP) recebeu o “ENS Claims Experience – Seguros, Sinistros e Desastres”, evento promovido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), que reuniu líderes de seguradoras, corretores de seguros, resseguradores e representante do órgão regulador para debater os impactos dos desastres naturais e outros sinistros na indústria de seguros. Na ocasião, a entidade também lançou um novo curso de pós-graduação.

Em parceria com a Marsh Corretora de Seguros, o escritório Chalfin Goldberg & Vainboim Advogados e a Sedgwick do Brasil, o evento aconteceu no auditório da Marsh, para 55 participantes presenciais e centenas de pessoas que acompanharam a transmissão on-line pelo canal da ENS no YouTube.

Painéis com especialistas

Na abertura do encontro, a diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro, destacou a relevância dos debates para a preparação do mercado. “É interessante ver como as pessoas estão interessadas sobre sinistros e como eles se relacionam com o nosso mercado. O evento de hoje é para compartilharmos experiências e buscarmos soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos”, afirmou.

O início do evento foi marcado pelo circuito de palestras com expoentes players do setor. O primeiro painel contou com a participação de Pery Saraiva, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ele apresentou a palestra “Seguros para Riscos Climáticos, Ambientais e ESG”, abordando as consequências dos riscos climáticos e os desastres naturais na infraestrutura.

Em seguida, Andre Dabus, diretor de Infraestrutura e Construção na Marsh Brasil, falou sobre a necessidade de preparação por parte das seguradoras, enquanto a diretora técnica da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Júlia Normande Lins, explicou como regulamentações novas e mais robustas poderão fortalecer o setor.

O segundo painel foi mediado pelo professor e coordenador acadêmico da ENS, Luiz Macoto Sakamoto, e contou com a participação da superintendente de Claims da Zurich Seguros, Cristiane Abdalla; da superintendente de Relacionamento de Sinistros no IRB RE, Juliana Miranda; do sócio do CGV Advogados, Thiago Junqueira; e do diretor na Sedgwick, Valdemir Menezes. Os palestrantes compartilharam suas experiências e vivências em seguros, explorando os desafios e soluções de melhor resultado na gestão de sinistros.

Curso inédito no País

O Claims Experience também marcou o lançamento da pós-graduação em gestão de sinistros da ENS, que tem início previsto para 6 de agosto. “Estamos entusiasmados em oferecer este curso, que já conta com 45 alunos matriculados. Ele representa um avanço significativo na formação de profissionais especializados”, disse Gustavo León, professor da ENS e coordenador acadêmico da nova pós.

“O novo curso da ENS é o primeiro no País a tratar especificamente de sinistros. É crucial que os profissionais tenham essa formação, pois frequentemente lidamos com sinistros sem estudo acadêmico aprofundado. Pela primeira vez, teremos uma pós-graduação focada em sinistros, proporcionando contato direto com profissionais de seguradoras, corretoras, reguladores e outros stakeholders do mercado de seguros”, ressaltou León.

O curso

A pós vai abordar todos os aspectos essenciais e fundamentais da gestão de sinistros, desde os fundamentos teóricos até as práticas avançadas de regulação e indenização. Os participantes entenderão o papel dos diversos agentes envolvidos nesse processo.

Ministrado na modalidade on-line com aulas ao vivo, os encontros serão conduzidos por um seleto grupo de docentes, sempre às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h. O investimento é de R$ 3.750,00, podendo ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito e em até sete vezes no boleto bancário.