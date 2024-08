Affinity e Meu RH 360 querem impulsionar vendas dos corretores

A Affinity Corretora fechou uma parceria com a startup Meu RH 360 para impulsionar as vendas de seus corretores. A HRTech, que automatiza todos os processos de gestão da área de recursos humanos, consegue integrar diversas funções, o que inclui os planos de saúde e todos os outros benefícios, facilitando a execução da rotina diária e alçando o RH para um patamar mais estratégico.

“Essa é uma parceria que dá uma vantagem competitiva enorme para os corretores. Agora eles têm em mãos uma plataforma tecnológica inovadora de verdade, algo que resolve, que soluciona problemas e facilita a vida dos gestores de RH. Além de cuidar da saúde dos colaboradores das empresas, o corretor vai levar agilidade, segurança e muita tecnologia. O seguro saúde passa a ser só mais um produto. Com a nossa plataforma, conseguimos resolver todos os problemas e burocracias de um RH”, afirma Ciro Jacob, fundador e CEO da Meu RH360.

Na plataforma de gestão integrada da Meu RH360, o gestor da área consegue gerenciar fornecedores, contratos, incluindo os seguros saúde e todos os outros tipos de seguro que a empresa precisa oferecer aos seus colaboradores, e ofertar ainda benefícios flexíveis de uma forma ágil, prática, e em poucos cliques. É possível também gerenciar as vagas de emprego, controlar banco de currículos, escalar todos os processos, e ter controle do que acontece na empresa.

Por trás de algumas funções estão a inteligência artificial e o machine learning, que tornam os processos ágeis e precisos. A tecnologia embarcada no portal permite fazer a gestão de todas as frentes de atuação do RH, seja em nível operacional, tático ou estratégico.

“Estamos transformando o mercado, mostrando que sempre é possível inovar. Temos em mãos um produto revolucionário, que integra todas as demandas da área de recursos humanos. Enxergamos muito valor na plataforma da Meu RH 360 porque eles levam eficiência e inovação, são um verdadeiro hub de soluções e é isso que, a partir de agora, nossos clientes também terão acesso”, celebra Alexandre Varela, CEO da Affinity.