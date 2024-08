Seminário de Inovação e Seguros terá segunda edição

A Escola de Negócios de Seguros (ENS) promove, na sexta, 23, a segunda edição do Seminário de Inovação e Seguros. Em formato híbrido, o evento acontece a partir das 9 horas no auditório do Sincor-SP, no centro. Para participar é necessário um investimento é de R$ 135.

Conduzido pela advogada e professora da ENS, Angélica Carlini, o evento apresentará estudos multidisciplinares nas áreas de Direito, Administração e Economia, desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho em Inovação e Seguros da Escola.

A programação inclui palestras e debates sobre temas atuais e relevantes, com a participação de renomados profissionais do mercado de seguros. O seminário reunirá representantes de seguradoras, corretores de seguros, advogados, professores e alunos e ex-alunos da ENS.

Confira a agenda e os tópicos que serão explorados: