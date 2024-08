Seguro integrado à gestão de riscos ajuda a reduzir custos

A Pamcary faz gestão completa do seguro e do risco no transporte de cargas, desde o acompanhamento das viagens com ações preventivas até proteção da carga em caso de sinistro. Com uma apólice de seguro flexível e personalizado, a empresa faz a gestão de riscos com o acompanhamento da Torre de Operações, um centro de inteligência que tem participação tanto na parte preventiva como de mitigação de ocorrências.

Em caso de sinistro são tomadas todas as ações para resguardar a carga e evitar danos ambientais e materiais antes mesmo de o vistoriador ou o agente chegarem ao local. Além disso, possui rede de relacionamento e recursos na estrada, fundamentais para agilizar o atendimento aos eventos, mitigar os prejuízos e proteger a marca dos clientes. Isso inclui o acionamento de órgãos policiais, guinchos, empresas de atendimento a emergências e pronta resposta, assessoria jurídica, entre outras providências.

Após a conclusão, são feitas as análises de causas e retroalimenta a base de dados num processo de melhoria contínua junto com o cliente. Tudo isso é executado por uma equipe própria, facilitando o acompanhamento por parte da transportadora.

Márcio Honda, gerente de riscos da Pamcary, explica que uma boa inteligência na gestão de riscos evita até mesmo o uso desnecessário ou exagerado de ferramentas que encarecem a operação. “Ela gera respostas rápidas em situações de perigo, conhecimento prévio por meio de dados corretamente analisados sobre pontos vulneráveis de uma viagem, adoção de medidas procedimentais que não aumentam o custo, mas reduzem a exposição”, diz.

Uso de algoritmos para antecipar riscos

A Torre de Operações da Pamcary conta com dados obtidos em mais de 6 mil sinistros por ano, cada um gerando nada menos que 1.200 informações. “Temos experiência no tratamento de risco de mais de 500 produtos. Entendemos a origem, como ele deve ser abordado, tipo de motorista, valor, localidades onde ocorrem, regiões, rotas, entre outros dados. Todo esse conhecimento gera estatísticas para a elaboração do melhor plano gestor, indicando, inclusive, as ferramentas mais apropriadas”, explica Honda.

A Torre de Operações controla e atua sobre riscos logísticos, prevendo qualquer tipo de ameaça durante as viagens e antecipando ações de neutralização. “Ela é a grande interlocutora de todo o processo; desde o nascimento do risco, começa a estabelecer as medidas, até quando acontece o sinistro de fato. Ou seja, trata todo o ciclo do risco, da origem à conclusão, sempre por meio de protocolos definidos e sem terceirização, tudo próprio e com uma plataforma tecnológica de ponta”, observa Honda.

Mitigação de danos e proteção da marca

Caso um sinistro aconteça, a Pamcary atua com equipe própria para atender a ocorrência, mitigar perdas e evitar a exposição negativa de transportadores, embarcadores e operadores logísticos. Nos acidentes envolvendo produtos perigosos, existe o risco potencial de intoxicação de pessoas e danos ao meio ambiente.

“O tombamento ou vazamento podem contaminar o ar, o solo, rios ou o lençol freático, por exemplo. Além disso, produtos inflamáveis ocasionam explosões e incêndios de grandes proporções e isso é preocupante”, alerta Márcio Honda.

Logo após o sinistro, as empresas envolvidas estão incumbidas de reparar, indenizar ou compensar os danos causados ao meio ambiente, sob pena de receberem multas altíssimas e sofrerem sanções administrativas e criminais. “Por isso, a Pamcary agiliza o tempo de resposta de atendimento com uma equipe técnica para avaliar e tomar as decisões adequadas”, explica Honda.

Os profissionais conhecem o grau de periculosidade de cada produto, incluindo as propriedades físico-químicas que determinam, por exemplo, com quais elementos essas substâncias reagem e a temperatura que pode gerar um risco de incêndio. A Pamcary tem um sistema de dados continuamente atualizado, permitindo a aplicação de protocolos robustos de atendimento aos eventos, baseado em práticas de sucesso.

Além disso, são implantadas frentes simultâneas de trabalho para que a reputação da marca seja preservada, enquanto as autoridades policiais e equipes socorristas sejam prontamente acionadas e os danos físicos e ambientais, mitigados.

“A Pamcary assume, de fato, a coordenação das ações desde o início do risco até a conclusão de sinistros que eventualmente aconteçam, por isso o trabalho antecipado de predição de riscos ajuda não apenas a evitar sinistros, como também agiliza os desdobramentos pós-ocorrência”, alerta Honda.

De acordo com ele, a Pamcary se apoia na capilaridade da sua rede de atendimento com mais de 70 bases fixas situadas em locais estratégicos em todo o país, perto dos pontos onde a incidência de eventos é mais elevada. A empresa conta também com comissários de avarias disponíveis para atendimento exclusivo que chegam ao local do sinistro em um prazo médio de uma hora e meia.

“São profissionais treinados e capacitados para atender as ocorrências, além de especialistas na reconstituição dos fatos. Eles tomam conhecimento, antes de iniciarem o seu trabalho, das peculiaridades, do perfil e das prioridades de cada segurado ou usuário atendido, informações valiosas que estão armazenadas em um sistema exclusivo, com acesso direto do local do evento”, descreve Honda.

Por fim, o transportador conta com agilidade de comunicação e principalmente visibilidade dos eventos a partir do exclusivo SGS Online (Sistema de Gestão de Sinistros), que possibilita ao segurado, seja ele transportador, embarcador ou operador logístico, acompanhar pela web de maneira online e de qualquer local o atendimento da Pamcary, podendo interagir em tempo real.