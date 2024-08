Com o tema “Mercado Imobiliário: Tendências e oportunidades de negócios”, o terceiro episódio do IcatuCast – Corretor que Inspira, videocast da Icatu Seguros, mostra as tendências do setor que ganhou novo fôlego nos últimos anos, adaptando-se às novas rotinas e prioridades da população, como lazer, segurança e economia. O videocast ajuda o corretor a adaptar suas estratégias de vendas a partir das necessidades dos clientes, além de esclarecer os diferenciais das garantias locatícias.

Com a participação de Marcelo Oliveira, Diretor de Produtos de Capitalização, e Natanael Castro, Superintendente de Produtos Capitalização da Icatu, o episódio traz ainda diversas dicas para corretores, como: estratégias de venda com abordagens para locadores e locatários; e parcerias com imobiliárias e corretores de imóveis para alavancar a oferta da garantia locatícia.

“Atualmente, observamos que as gerações mais novas têm demonstrado uma vontade de sair de casa mais cedo do que as gerações anteriores. Um marco importante e que demanda um investimento. Alguns, pela impossibilidade da compra, recorrem ao aluguel, o que traz um novo desafio: a garantia exigida pelo locador. É nesse momento que o corretor de seguros desempenha um papel importante, podendo assessorar a imobiliária sobre os tipos de garantias que podem ser acopladas a um contrato de locação”, contextualizou Marcelo Oliveira.

Episódio também esclarece diferenciais das garantias locatícias

“Os corretores de imóveis muitas vezes não têm visão de todas essas possibilidades. Com isso, se o corretor de seguros enxergar esse segmento como uma oportunidade para expandir seu negócio e carteira, ele poderá, no futuro, ter clientes potenciais para outros produtos além da capitalização, ofertando, por exemplo, seguro de vida e previdência privada”, completou Natanael Castro durante o episódio.

A companhia, além de ofertar a garantia de aluguel, lançou no último ano o dupla garantia, solução inédita no mercado que combina título de capitalização com seguro prestamista. “O produto oferece maior proteção tanto aos locadores quanto aos locatários, cobrindo riscos sociais como perda de emprego, doenças ou falecimento”, comentou Marcelo.

O episódio faz parte da segunda temporada do IcatuCast, que conta com rodas de conversas e um novo cenário para papos descomplicados sobre temas relevantes para a jornada no mercado de seguros.

Serviço:

IcatuCast – Corretor que Inspira (2ª Temporada)

Episódio: Mercado Imobiliário: Tendências e oportunidades de negócios

Convidados: Marcelo Oliveira, Diretor de Produtos de Capitalização, e Natanael Castro, Superintendente de Produtos Capitalização

Onde assistir: Spotify e Youtube