Seguradora ALM promove duas premiações do Projeto Vida Longa

No mês de agosto, a Seguradora ALM vai sortear dois iPhones 14, em uma nova iniciativa do Projeto Vida Longa. A ação tem como objetivo auxiliar os contemplados a se manterem conectados e acompanhar as suas metas de saúde e bem-estar. A companhia segue com as veiculações dos videocasts e os sorteios no Instagram.

“Vamos manter os sorteios do Projeto Vida Longa, e dessa vez, vamos sortear dois iPhones 14. Na Capitalização, já contemplamos no PIX Premiado no sorteio de Capitalização, já entregamos o tênis Nike Infinnity Run, as balanças de bioimpedância, e o café da manhã no Copacabana Palace. Colocamos todos os detalhes das premiações no decorrer do ano, no nosso Instagram”, explicou Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.

O Projeto Vida Longa contou com os sorteios mensais no Instagram, além das ações voltadas para gastronomia, atividades físicas ao ar livre, gravação com médicos especialistas sobre a saúde do corpo e da mente, e as veiculações dos videocasts, a importância dos esportes na sociedade. O próximo videocast será veiculado no dia 14 de agosto, na Rádio BandNews FM-RJ, com o tema Saúde Financeira na era digital, com Letícia Moschioni, diretora de Produtos e Operações da BaaS2U e estrategista de negócios especializada em fintechs.

Para participar do próximo sorteio junto com o Café com Lele, da empreendedora @leticiamoschioni, é só acessar o Instagram da Seguradora ALM, seguir a página, curtir a publicação, e se cadastrar. Preencha o formulário aqui.