Faturamento da Bradesco Seguros cresce 15,2%

O Grupo Bradesco Seguros registrou faturamento de R$ 58,2 bilhões de janeiro a junho de 2024, o que representa expansão de 15,2% frente ao mesmo período do ano passado. O Lucro Líquido atingiu R$ 4,1 bilhões no semestre, demonstrando estabilidade, e R$ 2,2 bilhões no segundo trimestre, alta de 12,7% frente ao trimestre anterior, com evolução do ROAE de 19,8% para 22,1%.

A expansão do Faturamento e a performance positiva do Resultado Financeiro no segundo trimestre de 2024 contribuíram para o avanço do Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização, que atingiu R$ 4,6 bilhões no segundo trimestre, alta de 16,2% frente ao trimestre anterior, e R$ 8,6 bilhões no semestre, evolução de 1,5%.

Vale ressaltar, ainda, o aumento da quantidade de clientes em todas as empresas do Grupo Segurador em relação ao primeiro trimestre, e a melhora de todos os indicadores de desempenho da companhia no semestre, com destaque para os Índices de Sinistralidade, que recuou 2,6 pp, para 78,5%, e de Eficiência Administrativa, que ficou em 3,7%, um dos melhores patamares dos últimos períodos.

As Provisões Técnicas cresceram 12,3%, alcançando R$ 382,4 bilhões, e os Ativos Financeiros, 10,8%, para R$ 403,3 bilhões. Em Indenizações e Benefícios, foram pagos, de janeiro a junho, R$ 27,4 bilhões, alta de 5,9% em relação ao mesmo período de 2023.

A Atlântica Hospitais e Participações, empresa controlada da Bradseg Participações e integrante do Grupo Bradesco Seguros, e o Grupo D’Or, uma das principais redes hospitalares do país, anunciaram Acordo de Investimento visando a criação e atuação conjunta em uma nova rede hospitalar. Inicialmente, a parceria envolve três unidades que já estão sendo construídas pelo Grupo D’Or e que receberão investimentos da Atlântica, em São Paulo e no Rio de Janeiro, com previsão de conclusão até o final de 2024, mas também será avaliado o potencial de construção de novos hospitais em outras praças.

Já a Bradesco Saúde lançou o Recomendador de Planos SPG – que possibilita comparar em uma mesma tela as características do produto, como rede, reembolso, coberturas e diferenciais -, e uma nova modalidade de produtos com Reembolso Específico.

Em Previdência, a Bradesco Vida e Previdência lançou em junho o Tag Prev PJ, solução que possibilita a configuração e implantação simplificada de planos de previdência privada para o segmento de Pequenas e Médias Empresas com dez ou mais funcionários e/ou faturamento mensal no plano entre R$ 10 mil e R$ 50 mil. Nos planos individuais, o compromisso de evoluir na experiência dos clientes se traduziu em novas melhorias nas jornadas de simulação e contratação de planos de Previdência Privada no APP Bradesco, tornando-as ainda mais simples e fluidas.

Em Seguro de Vida, pelo segundo ano, o Seguro Viagem da Bradesco Vida e Previdência foi eleito, em maio, a Escolha Certa pela Proteste, entidade reconhecida como referência na avaliação de produtos e serviços. Visando melhorar a experiência do cliente, a empresa reformulou a página do Seguro Viagem no App Bradesco Seguros, facilitando o acesso à apólice.

No segmento Auto, a partir de maio, a Bradesco Seguros passou a oferecer aos clientes franquia super-reduzida e expansão da cobertura valor de indenização de veículos 0 Km por um ano. Em junho, buscando proporcionar maior autonomia ao segurado, a contratação da Assistência Dia e Noite do Seguro Caminhão tornou-se opcional e a cobertura para basculamento passou a compor o rol de coberturas básicas do produto.

Já em Ramos Elementares, a companhia lançou o projeto Regulação de Equipamento Direta (RED), parceria firmada com montadoras de equipamentos agrícolas para desenvolver e aplicar uma metodologia de precificação mais eficiente e assertiva para o seguro no setor.

A Bradesco Capitalização lançou o Max Prêmios Livelo, em parceria com a Livelo, maior programa de recompensas do Brasil. O produto permite ao cliente pessoa física, correntista ou não do Bradesco, trocar seus pontos por título de capitalização para concorrer a mais de 80 sorteios semanais no valor de até R$ 10 mil. Ao final do período de 36 meses, o cliente resgata 100% do valor do produto. Os prêmios são líquidos e os sorteios ocorrem pela Loteria Federal.