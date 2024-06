O primeiro semestre para o Projeto Vida Longa contou com ações externas, sorteios de prêmios e a veiculação de seis episódios do videocast “Planos Seguros com a ALM”, veiculados na Rádio Bandnews FM Rio de Janeiro. A iniciativa reuniu diversos especialistas, com o objetivo de enaltecer os cuidados da saúde priorizando o presente, e projetando um futuro promissor para os familiares.

O Projeto Vida Longa promoveu o bate-papo “Bárbaras da Dra. Bornay”, onde reuniu diversas mulheres na área externa da Assador Rios, no Flamengo, para falar sobre saúde física e mental. O episódio foi veiculado no dia 12 de junho no canal do Youtube da Seguradora ALM, data na qual se comemora o Dia dos Namorados.

Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM, fez a abertura do bate-papo informando que o Projeto Vida Longa entra em uma nova etapa. “Começamos uma nova fase dentro do Projeto Vida Longa. A primeira fase de todo o trabalho, tivemos a veiculação de seis videocasts. E por ser o Dia dos Namorados, com o propósito de construir relacionamentos. O Projeto Vida Longa foi desenvolvido na primeira parte falando do indivíduo, da beleza, de melhor condição de vida, e agora vamos falar do relacionamento e do convívio”.

Em seguida, a dermatologista Barbara Bornay explica o formato do “Bárbaras da Dra Bornay. “Trouxe minhas meninas, que são mulheres fortes, especiais, guerreiras, e todas são especiais”. Com a Dermatologia com Alma, que é com o que eu trabalho, faço a junção da beleza externa com a beleza interna, e o seu reencontro. Trazemos em pautas as histórias e os debates que vão agregar em todos os aspectos”, declarou.

Bárbaras da Dra Bornay contou com a participação da coach e PNL e Espiritualidade, Veridiana Herêncio, da cineasta Gabriela Katz, da diarista Cacilda Fonseca, da massoterapeuta e terapias da medicina chinesa, Sonia Alencar, da empresária e personal stylist, Maria Terra, e da médica e gestora da saúde, Cristiane Gomes.

Para cuidar da saúde de dentro para forma e seguir uma jornada por uma vida mais longa e plena, o sexto videocast Planos Seguros com a ALM, veiculado na rádio BandNews FM RJ, recebeu a dermatologista especialista em rejuvenescimento facial, corporal e íntimo, Barbara Bornay. Ela conversou o CEO da Seguradora ALM, Alexandre Dominguez, e o jornalista Marcus Lacerda.

Com o tema “Dermatologia com a alma”, a dermatologista Barbara Bornay explicou com detalhes como funciona a sua atuação ao atender seus pacientes.

“Foquei em ter uma conversa mais ampla com os pacientes. Não é simplesmente chegar no consultório e fazer um botox. Isso começou, quando eu percebi que tudo é compactado. Dermatologia, cardiologia, e só ver o órgão. Não! É preciso ver o paciente como um todo! Que oportunidade estou tendo com o paciente de achar uma doença nele? Como médica, preciso fazer uma anamnese médica”, explicou Barbara Bornay.

