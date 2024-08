Reinaldo Amorim é o novo CFO do Grupo HDI

O Grupo HDI, um dos principais conglomerados seguradores do Brasil, anuncia a chegada de Reinaldo Amorim como novo Chief Financial Officer (CFO) da companhia. Na nova posição, o executivo será responsável pelas atividades financeiras da organização, incluindo a elaboração de estratégias e planos de investimentos visando reforçar o compromisso da empresa com a inovação e a liderança no mercado de seguros.

Com mais de 27 anos de experiência no segmento, Amorim já ocupou diversas posições de liderança em companhias renomadas do mercado segurador e de saúde, como SulAmérica – onde também tinha a função de CFO –, Amil e UnitedHeatlh, além de sua atuação em companhias de serviços como a PwC, onde foi sócio focado na indústria de seguros. A trajetória profissional do executivo também é marcada pela expertise adquirida sobre o setor, pela capacidade de implementar estratégias eficazes e pelo foco em eficiência financeira e operacional, aspectos que serão fundamentais para manter o desenvolvimento do Grupo HDI.

“Assumir o cargo de CFO no Grupo HDI neste importante momento do grupo no Brasil é uma grande responsabilidade. Estou comprometido em contribuir para o contínuo crescimento sustentável da empresa, aplicando toda a experiência e conhecimentos de mercado que adquiri ao longo da minha jornada profissional. Juntos, vamos alcançar novos patamares de excelência sempre focados na melhoria dos serviços para nossos clientes e parceiros de negócios”, conclui Amorim.