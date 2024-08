Saúde pra Já: democratização do acesso à saúde

EXCLUSIVO – A Saúde Pra Já, plataforma digital que conecta pacientes a profissionais e serviços de saúde com descontos, dobrou sua rede de atendimento em seis meses, impulsionada por uma estratégia de crescimento focada em atender necessidades de pacientes e prestadores.

Segundo Paula Piazi, CEO e fundadora da empresa, a chave para essa expansão reside em uma solução vantajosa para ambos os lados: “Conhecendo bem as insatisfações dos prestadores de serviços de saúde, pudemos criar uma solução muito vantajosa para eles e foi possível convencer profissionais e clínicas a se cadastrarem sem muita dificuldade. Com os argumentos certos, a aquisição foi principalmente com campanhas online”.

Benefícios para os usuários da plataforma

Paula diz que com o aumento do número de parceiros, a quantidade de serviços cadastrados no site aumentou em 90% e serviços com descontos quadruplicaram no período. “O aumento do volume de serviços oferecidos não impactou a qualidade dos serviços prestados, pois a demanda vinda da nossa plataforma se dilui entre nossos mais de 1.600 parceiros e suas unidades”, destaca a executiva.

Para garantir a qualidade do serviço oferecido, a empresa possui um processo rigoroso de seleção de seus parceiros. “Os profissionais e as clínicas procuram nosso site e se cadastram, informando seus registros no conselho e de seus responsáveis técnicos”, relata.

A partir daí, Paula diz que é feita uma avaliação da aptidão técnica e da ética dos prestadores seguindo a decisão dos Conselhos Profissionais em habilitá-los. “Assim, nós consultamos os registros e status perante os conselhos, para descadastrar os que não forem encontrados ou que não estejam ativos. Além disso, informamos os registros de cada prestador em nosso site”, detalha Paula.

Ela diz ainda que está nos planos futuros pedir que os pacientes avaliem o atendimento dos prestadores. Dessa forma, os parceiros receberão feedback para melhorar o serviço prestado.

Sustentabilidade financeira

“Como não somos um plano de saúde, não arcamos com as despesas dos beneficiários do cartão. O paciente que contrata o Cartão paga uma mensalidade para cobrir a manutenção do nosso serviço de intermediação e, quando precisa usar um serviço, paga por ele com descontos de até 70%. O desconto é oferecido pelos próprios prestadores, que desejam aumentar sua demanda por pacientes, enquanto nós recebemos uma taxa por serviço realizado”, explica Paula.

A executiva complementa que soluções de cartões de desconto em saúde vêm crescendo, mas normalmente se restringem à rede de apenas uma clínica, da mesma empresa dona do cartão.

“Assim, ainda que a rede de clínicas seja franqueadora, não consegue ter a mesma capilaridade que o Saúde Pra Já tem, porque nossa rede de prestadores já está instalada. Além disso, outros cartões costumam divulgar os preços de consultas, porém não é possível saber o preço de exames, que muitas vezes são maiores que em prestadores que não oferecem mensalidade”, explica Paula.

A executiva garante que a plataforma tem sido bem recebida pelos usuários que elogiam a acessibilidade financeira. De acordo com ela, isso é resultado do valor da mensalidade. “A percepção sobre os serviços de saúde também reforçam que temos ofertas com preços e descontos excelentes, principalmente de exames de imagem e laboratoriais, além de consultas com psicólogos e nutricionistas”, revela.

Tecnologia

Outro diferencial é o investimento em tecnologia. “O Saúde Pra Já se baseia na tecnologia de marketplaces e integramos serviços de mensageria. Estamos integrando o meio de pagamento com o sistema de contratação do Cartão”, afirma Paula.

Ela conta ainda que está nos planos a implementação de uma solução de inteligência artificial para facilitar o atendimento de pacientes no momento do agendamento, melhorando a experiência do paciente e a eficiência do prestador. “Assim, visamos melhorar a conversão de contatos em atendimentos agendados e, portanto, realizados”, revela Paula.

A executiva acrescenta ainda que o objetivo é que o Saúde Pra Já seja uma alternativa ao plano de saúde para facilitar o acesso para os 75% de brasileiros que não têm capacidade de pagar um plano individual e não têm um emprego em empresas com a possibilidade de pagar preços com aumentos anuais exorbitantes.

“No longo prazo, queremos contribuir para a redução do preço de serviços particulares. Estes não flutuam de acordo com a oferta e demanda, pela grande influência de atendimentos por planos, os quais impõem preços baixos aos prestadores. Graças ao rápido desenvolvimento tecnológico, novos exames e tratamentos estão surgindo, como internet das coisas, Inteligência Artificial, Medicina Genômica e novas vacinas, porém são ainda mais caros. Por isso o tema da acessibilidade é tão urgente. No cenário atual, ficarão restritos aos poucos pacientes mais abastados e negaremos saúde à maioria”, finaliza Paula.