Omint leva vencedores da campanha de vendas para Paris

A Omint Seguros levou um grupo de parceiros, que se destacaram na campanha de vendas de Seguro de Vida Individual e Seguro Viagem, para a segunda Convenção Internacional em Paris, França, durante um dos maiores eventos esportivos do mundo.

“A realização de uma Convenção Internacional dessa magnitude demonstra a consolidação da Omint Seguros entre os principais players do setor de seguros. A companhia vem crescendo consistentemente, com produtos e operações cada vez mais consolidados no mercado”, afirma André Coutinho, Diretor Geral do Grupo Omint.

Os vencedores desfrutaram de um roteiro turístico e cultural especial, que incluiu a cerimônia de abertura dos jogos esportivos, além de competições de skate, vôlei de praia e natação. O programa também contou com experiências exclusivas que incluíram roteiro gastronômico, yacht tour privado pelo Rio Sena e festa de encerramento com homenagem e reconhecimento aos parceiros comerciais.

Além de fortalecer relacionamentos e reforçar os pilares da cultura Omint ao longo dos dias, a companhia organizou um evento enriquecedor e repleto de insights sobre o novo perfil de consumo dos brasileiros e a forma como os setores de Seguro de Vida Individual e Seguro Viagem estão se preparando para o futuro.

O evento contou com a participação de executivos renomados, incluindo Bruno Moraes, Especialista em Consumer Banking – Seguros do BTG Pactual; Caio Souza, Head de Produto e Distribuição da XP Seguros e Previdência; Luiz Eduardo Halembeck, sócio da Halembeck Seguros; Luiz Henrique Ardigo, sócio da German Financial; e Marcos Damaceno, sócio da G11 Conceito Financeiro.

“Realizar a Convenção Omint em Paris foi uma forma de reconhecer os resultados excepcionais dos nossos parceiros que, assim como os atletas lutam para alcançar seus objetivos, dedicaram meses de trabalho árduo para oferecer proteção de excelência aos brasileiros, demonstrando foco e resiliência”, reforça Cícero Barreto, Diretor Comercial e de Marketing do Grupo Omint.

A próxima edição da Convenção Internacional Omint será realizada em Tóquio, Japão, em 2025. A nova campanha de vendas teve início em 16 de maio de 2024 e se estende até 15 de abril do próximo ano. “Estamos entusiasmados com os resultados dessa campanha e confiantes de que o alinhamento crescente entre nossa estratégia e nossos parceiros nos levará ainda mais longe”, conclui José Luiz Florippes, Diretor de Vendas de Seguros da Omint.