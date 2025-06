Seguro de vida evolui e amplia função como proteção financeira

Antes associado exclusivamente a situações de morte, o seguro de vida passou a ocupar um novo espaço na rotina financeira dos brasileiros. A ampliação das coberturas e os impactos da pandemia de Covid-19 contribuíram para que o produto ganhasse novas finalidades, agora também voltadas à proteção em vida.

Mesmo com essa evolução, a adesão ao seguro de vida ainda é baixa no país. De acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), apenas 18% da população possui algum tipo de cobertura. Para especialistas, o número reflete uma visão ainda restrita do produto.

“Existe uma percepção limitada, como se o seguro de vida fosse algo distante da realidade. Mas ele se consolida como um instrumento acessível de proteção pessoal”, afirma José Luiz Florippes, diretor de vendas de seguros da Omint.

O que é o seguro de vida individual

Trata-se de um contrato em que o segurado paga um valor periódico – o prêmio – para receber uma indenização em caso de eventos previstos em contrato. Inicialmente, esse valor era destinado aos beneficiários indicados em caso de falecimento. Hoje, as coberturas se estendem a eventos que ocorrem ainda em vida.

Entre os exemplos de cobertura estão:

Diagnóstico de doenças graves

Invalidez permanente por acidente

Diárias por internação hospitalar

Fraturas ou necessidade de cirurgia

Quebra de ossos

Esse formato torna o seguro um recurso para atenuar impactos financeiros em momentos de vulnerabilidade. “Cada vez mais, o seguro de vida integra um planejamento financeiro inteligente, oferecendo suporte em situações que deixavam as pessoas desamparadas”, diz Florippes.

Perfil dos segurados e benefícios

O seguro de vida pode ser contratado por diferentes perfis – jovens, adultos, profissionais autônomos ou com filhos, empreendedores ou aposentados. Um ponto importante é que o valor da indenização não entra em inventário e é isento de Imposto de Renda, o que garante agilidade na liberação dos recursos.

A contratação pode ser feita por meio de corretoras, canais digitais ou diretamente com seguradoras. É recomendável avaliar coberturas, carência e limites antes da adesão.

Além disso, muitas apólices incluem serviços assistenciais, como:

Apoio residencial (chaveiro, eletricista, encanador)

Assistência pet (transporte e consultas)

Orientações nutricionais

Suporte psicológico remoto

Atendimento a vítimas de crime

Apoio técnico em informática

Termos do setor

Alguns termos técnicos são comuns nesse tipo de contrato:

Apólice : documento que formaliza o contrato

: documento que formaliza o contrato Beneficiário : quem recebe a indenização em caso de morte

: quem recebe a indenização em caso de morte Capital segurado : valor previsto na cobertura

: valor previsto na cobertura Carência : prazo em que algumas coberturas ainda não têm validade

: prazo em que algumas coberturas ainda não têm validade Prêmio : valor pago pelo segurado à seguradora

: valor pago pelo segurado à seguradora Sinistro: ocorrência de um evento previsto no contrato

Informação como ferramenta de escolha

Para Florippes, compreender o funcionamento do seguro é fundamental para desmistificar o produto. “Com a ampliação das coberturas em vida, o seguro deixou de ser um plano apenas para quando o segurado não estiver presente. Tornou-se um aliado na construção de segurança e estabilidade para o presente”, conclui.

N.G.