Gboex lança a campanha Desafio 2024

O novo ano traz novidades para os corretores parceiros do Gboex, os quais atuam em todo o país. A empresa lançou a campanha Desafio 2024, com vigência até dezembro, que premiará os profissionais, além de colaboradores e consultores da empresa, que se destacarem com vendas durante todos os meses do ano. A iniciativa resultará na premiação de voucher para viagens, ao final de todas as fases.

De janeiro a março, mas com premiações mensais, a etapa “Impulso – Desperte seu potencial Gboex” concederá prêmios em valores como incentivo pelo desempenho das vendas do pecúlio individual, do seguro e dos serviços de assistências. A ação valoriza a dedicação dos corretores de seguros, reconhecendo o trabalho desenvolvido junto aos clientes e a ampliação do número de famílias protegidas. A abrangência é nacional, conta pontos para a campanha anual e o regulamento está disponível no Portal do Corretor.

“A entidade investe constantemente em ações junto aos corretores de seguros, parceiros imprescindíveis para orientar o cliente naquilo que ele precisa para cuidar e proteger sua família. Esses profissionais, relevantes para a disseminação da cultura do seguro e da previdência, são essenciais para garantir um futuro mais tranquilo para muitas pessoas”, comenta a superintendente Comercial, Comunicação e Marketing, Ana Maria Pinto. A executiva destaca que também são realizadas muitas ações de incentivo para os associados da empresa e que para este ano a campanha “Quem Indica Amigo É” foi reeditada, bem como a promoção Mensalidade Premiada está prevista para maio, mês de aniversário do Gboex”.

Durante todo o ano, o Gboex promove ações de relacionamentos, como encontros de capacitação, ferramentas de comunicação e atendimento personalizado, além de oferecer produtos e serviços que apoiam os corretores na sua jornada de trabalho. O objetivo é estreitar, cada vez mais, o relacionamento com os parceiros e ampliar as possibilidades de bons negócios. A empresa mantém um cronograma de atividades que faze parte do seu planejamento estratégico, o qual prevê o impulsionamento profissional para que mais pessoas alcancem a segurança no amanhã, com tranquilidade no presente.

N.F.

Revista Apólice