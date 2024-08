Lockton Brasil registra crescimento de 20%

A Lockton Brasil, corretora de seguros independente, completou um ano da fusão com a THB Brasil, registrando um crescimento de 20% e superando as expectativas, já que o mercado apresentou um crescimento de 12%. Este crescimento positivo e orgânico está acima da consolidação das duas empresas, resultando em um volume de prêmios maior do que o esperado, totalizando aproximadamente R$ 3,3 bilhões comercializados desde a fusão.

Para Eduardo Lucena, CEO adjunto da companhia no Brasil, “Fazemos um balanço muito positivo, uma vez que conseguimos realizar a integração em tempo recorde e desenvolver a cultura Lockton Global. Isso resultou na retenção de clientes, parceiros e talentos, e possibilitou a ampliação de 12% dos postos de trabalho. Com isso, crescemos o dobro da velocidade do mercado e dobramos de tamanho com uma receita orgânica de 20%”, afirma o CEO.

O Brasil está entre as quatro maiores operações da Lockton no mundo, e é a segunda maior na América Latina e a previsão para o próximo ano é crescer seguindo a projeção do mercado. “A fusão possibilitou a expansão da companhia em três canais: o proprietário, o bank assurance e o co-broker, permitindo expandir em 20% a carteira de clientes. Esta realidade gera a expectativa de alavancar no próximo ano R$ 4 bilhões em prêmios”, conta José Otávio Sampaio, CEO da Lockton Brasil.

Os executivos afirmam que a Lockton, uma empresa globalmente privada, mantém o cliente no centro das decisões e, para oferecer os melhores serviços e soluções, reinveste 80% do lucro visando reter, desenvolver e atrair talentos que estejam em consonância com o desenvolvimento do mercado.