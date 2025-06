Copastur e 8B Seguros firmam parceria

A Copastur, empresa brasileira com atuação em viagens corporativas e organização de eventos empresariais, firmou uma joint venture com a 8B Seguros, corretora com mais de 25 anos de experiência no mercado. A parceria tem como foco a oferta de soluções de proteção por meio de canais digitais, com integração ao Super App C+, plataforma mobile da Copastur.

A 8B Seguros continuará operando com marca própria e manterá sua estrutura de atendimento tradicional. A proposta da aliança é ampliar o alcance de produtos como seguro viagem, residencial, automóvel, pet, previdência privada e proteção para eletrônicos portáteis, agora com jornada 100% digital.

Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o mercado segurador brasileiro registrou crescimento de 9,6% em 2024. Um dos destaques foi o aumento de 25% na contratação de seguros digitais nos últimos três anos, tendência que impulsiona a digitalização dos canais de distribuição.

A 8B Seguros tem atuação consolidada em setores como saúde, turismo e mobilidade, com foco na personalização do atendimento e na adaptação das coberturas às necessidades dos clientes. A nova parceria busca manter esse modelo de relacionamento próximo, agora também com suporte tecnológico e experiência mobile.

