Projeto Vida Longa foca na saúde financeira como tema de debate

Com a modernidade e a tecnologia avançando a cada instante, mudanças significativas ocorreram na relação da sociedade com as empresas e as instituições financeiras. No dia 14 de agosto, o oitavo videocast Planos Seguros com a ALM, veiculado na rádio BandNews FM RJ, recebeu a diretora de Produtos e Operações da BaaS2U, e estrategista de negócios em fintechs, Letícia Moschioni que falou, entre outros temas, sobre saúde financeira.

A convidada traçou um panorama sobre o papel atual dessas empresas no cenário financeiro, e as alternativas acessíveis não só nos bancos tradicionais, mas também nos planos de saúde digitais, e no teleatendimento. E como os aplicativos de saúde financeira dão mais autonomia para o controle das economias.

“Posso falar que os planos seguros muitas vezes são o convívio, e por trás disso, estamos mostrando que todos podem ter uma vida longa. As condições para esse convívio, é que fazem com que tudo melhore. Aproveitamos esse episódio para falar sobre a com a importância da educação e a conscientização financeira, na adoção de novas tecnologias e serviços financeiros, bem como a necessidade de inovação contínua e adaptação à natureza ágil e imediata das fintechs”, explicou Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.

Em seguida, Letícia Moschioni relatou como a digitalização de vários serviços, incluindo saúde e educação, se tornou cada vez mais importante durante a pandemia. “Com o surgimento de empresas digitais que oferecem telemedicina, planos de nutrição remotos e seguros digitais, os consumidores têm acesso mais fácil a uma gama maior de serviços. O crescimento das fintech no Brasil tem sido significativo, com taxas de crescimento anual de 15 a 30%. Essa tendência é beneficia tanto os consumidores, quanto as empresas.

Durante o videocast, Letícia Moshioni destacou a relevância da inclusão financeira e o papel que as fintechs e o banco central, desempenham na redução da desigualdade, oferecendo crédito e outros serviços financeiros a uma população maior. A especialista ponderou que os consumidores agora têm acesso a ofertas de crédito personalizadas e serviços adaptados aos seus perfis, o que não era possível antes da digitalização das finanças.

O Projeto Vida Longa segue com as veiculações dos videocasts na rádio BandNews FM RJ com os sorteios mensais no Instagram, além das ações voltadas para gastronomia, atividades físicas ao ar livre, gravação com médicos especialistas sobre a saúde do corpo e da mente, e as veiculações das entrevistas, a importância dos esportes na sociedade.