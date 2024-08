Segna Consultoria comemora 15 anos de atuação no RJ

O Grupo A12+, representado por Evaldo de Paula, diretor de Expansão, e José Alexandre Cid, diretor comercial, esteve presente na celebração dos 15 anos da Segna Consultoria em Seguros, realizada no dia 15 de agosto, no Restaurante Maguje, no Jockey Club do Rio de Janeiro.

A Segna Consultoria, sócia fundadora do Grupo A12+, iniciou suas atividades no mercado de seguros em 2009. A empresa foi construída por seus sócios, com o objetivo de atingir um novo patamar de excelência, aliando a proximidade com os clientes e a personalização dos seus serviços, com foco na tecnologia e inovação. Atualmente, a Segna atua em mais de 10 estados do Brasil e abrange diversos segmentos de seguros, incluindo Auto, Vida, Saúde, Viagem e Pets, entre outros.