Mapfre supera mercado e cresce 58% em vendas de consórcios

A Mapfre registrou um crescimento de 58% na comercialização de novas cotas de consórcios no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O número supera o aumento médio do mercado no mesmo período, que foi de 21%, segundo dados da ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios). O consórcio, apesar de ainda gerar dúvidas em parte da população, tem se mostrado uma opção vantajosa para quem deseja programar a compra de um bem ou serviço a médio ou longo prazo.

Na avaliação da Mapfre, o resultado expressivo obtido pela companhia pode ser atribuído a uma combinação de fatores estratégicos. Além de investir em campanhas direcionadas aos clientes ativos de outros portfólios da seguradora, a empresa ampliou a sua rede de parceiros e de canais de distribuição, facilitando a entrada de novos corretores neste mercado.

“O consórcio é um produto flexível que atende a diversas necessidades em compras programadas. Num cenário de juros elevados, cada vez mais pessoas estão optando por esse modelo de planejamento financeiro e o nosso desempenho reflete uma resposta positiva dos consumidores à solidez e à confiança que a Mapfre Consórcios oferece,” explica Andréa Soares, superintendente técnica de seguros massificados da Mapfre.

Perfil diversificado de público

O perfil dos consumidores que optaram pelos consórcios da Mapfre é, em sua maioria, composto por jovens profissionais, famílias que desejam investir em imóveis e pequenos empresários. A faixa etária predominante varia entre 40 e 50 anos, representando quase um terço (32%) das vendas de novas cotas entre janeiro e junho de 2024.

A maior concentração geográfica dos consorciados está nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, com destaque para os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo que apenas no estado de São Paulo, houve um aumento de 97% em vendas entre janeiro e junho.

Entre os bens mais adquiridos por meio do consórcio estão imóveis tanto novos quanto usados, abrangendo residências, imóveis comerciais, de veraneio, urbanos e rurais. O setor automotivo também é muito procurado, com destaque para a compra de automóveis, motocicletas e caminhões.

Além disso, a modalidade tem sido utilizada para a aquisição de serviços variados, como viagens, formaturas, festas de casamento, aniversários, estudos, cirurgias estéticas ou reparadoras, tratamentos odontológicos, e até mesmo para o pagamento de consultorias ou assessoria jurídica.

Em termos de gênero, a maioria das novas cotas vendidas pela Mapfre no primeiro semestre foi adquirida por homens, variando de 60% a 80% dependendo do produto, com destaque para automóveis e imóveis. Quanto ao estado civil, a maioria dos clientes é casada representando entre 52% a 65% das vendas de novas cotas, sendo o produto de automóveis o mais procurado por essa faixa. Além disso, a venda de novas cotas foi feita predominantemente para pessoas físicas, com percentuais variando de 84% a 97% dependendo do produto.

Vantagens do consórcio

De modo geral, o consórcio é uma forma de autofinanciamento em que os clientes se reúnem para criar uma reserva coletiva e facilitar a compra de bens ou serviços. Um dos grandes atrativos do consórcio é a ausência de juros. No lugar, o cliente paga uma taxa de administração mensal, com correção anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

“No consórcio, ao adquirir uma carta de crédito, os clientes financiam uns aos outros por meio das mensalidades correspondentes ao valor do bem. Mensalmente, ocorrem sorteios de contemplação, nos quais cada participante tem a chance de receber uma carta de crédito. Também é possível efetuar lances livres ou fixos, caso o cliente disponha de recursos adicionais, aumentando assim as chances de uma contemplação mais rápida,” destaca Andréa, da Mapfre.

Em sociedade com a BR Consórcios, a Mapfre opera atualmente com mais de R$ 12 bilhões em créditos administrados, que são fiscalizados pelo Banco Central.