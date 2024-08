Seguro de vida da AXA no Brasil passa a oferecer assistência Eco

A AXA no Brasil anuncia a inclusão da assistência Eco no seu seguro de vida, apresentando diversos benefícios para os segurados do produto. O lançamento é mais uma iniciativa da agenda ESG da companhia para estimular seus clientes a refletirem sobre esse tema, assumindo o papel de protagonista.

Entre os serviços disponibilizados na nova assistência, destaque para o amparo sustentável, que auxilia na separação de itens inutilizados após a perda de um ente querido, dando suporte nesse momento tão difícil.

Ele inclui: desmontagens de móveis, desinstalação de eletrodomésticos e destinação ecologicamente correta com o descarte ecológico, além de destinar produtos em bom estado de uso para doações em instituições cadastradas e homologadas. Outro detalhe importante é que o serviço pode ser acionado para qualquer familiar do segurado.

Há também o descarte ecológico, que oferece a coleta para destinação adequada de bens do segurado que não são mais utilizados, como mobiliários, eletrodomésticos, eletrônicos, entulho e restos de obras já ensacados de pequenas reformas.

Por fim, a nova assistência também contempla consultoria ambiental (com orientações para utilização eficiente de energia de equipamentos elétricos), a indicação de profissionais capacitados para desenvolvimento de projetos ecoeficientes e o serviço de descarte ecológico.

“Esse é mais um benefício do nosso seguro de vida que, cada vez mais, ganha robustez e apresenta diferentes soluções para os nossos clientes. Sempre atentos às demandas dos nossos segurados, procuramos disponibilizar assistências que fazem diferença no dia a dia e possam trabalhar a favor do beneficiário”, diz Clovis Silva, diretor de produtos massificados, automóvel e frota.

Além da assistência Eco, o seguro de vida da AXA no Brasil também disponibiliza a assistência Maria, aliada ao combate à violência contra a mulher; assistência nutricional; assistência pet; entre outras.