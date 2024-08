Mapfre tem nova estrutura para impulsionar transformação digital

Em um cenário de mercado cada vez mais dinâmico, a transformação digital deixou de ser tendência para se tornar realidade nas companhias de todo o mundo. A substituição do desenvolvimento de projetos tradicionais pela metodologia ágil tem revolucionado formatos de trabalho em empresas de tecnologia e do mercado financeiro em geral. Diante deste cenário, a Mapfre, companhia global de seguros, inaugura o Mapfre Village, um espaço pioneiro no segmento de seguros que promove transformação, agilidade e colaboração, visando acelerar e melhorar a qualidade de todas as entregas da companhia.

Com a criação do Mapfre Village, a companhia migrou o desenvolvimento de todos os seus projetos estratégicos para a metodologia ágil. A nova estrutura já nasce robusta, com 36 squads atuando com agilidade em mais de 150 projetos, envolvendo cerca de 200 profissionais em soluções mais eficientes, com o intuito de gerar mais resultados e fidelizar todos os clientes. Nossa expectativa é aumentar em 20% a produtividade de nossas entregas ainda em 2024.

As squads são formadas por equipes multidisciplinares que trabalham juntas para alcançar objetivos específicos e alinhados à estratégia de toda a organização. São times, compostos por profissionais de diferentes áreas com autonomia para tomar decisões, propor soluções e promover agilidade e inovação com foco no cliente e no resultado.

Felipe Nascimento, CEO da Mapfre Brasil, explica que o Mapfre Village reflete a jornada de transformação da companhia. “É um espaço pioneiro no mercado de seguros criado exclusivamente para impulsionar a qualidade de nossas entregas e a excelência do atendimento aos nossos clientes”, diz ele.

O executivo acrescenta que o ambiente promove a troca de ideias, o aprendizado contínuo e a cocriação de soluções. “Acredito que, juntos, podemos construir uma companhia ainda mais inovadora, eficiente e centrada no cliente, pronta para enfrentar os desafios e as oportunidades do futuro”, conclui o executivo.

A iniciativa inovadora localizada no moderno WT Morumbi, na zona sul de São Paulo, une eficiência, agilidade e trabalho colaborativo. O novo espaço é focado em impulsionar o conceito de squads, promovendo alta performance e geração de resultados. As squads oferecem agilidade com tomadas de decisão rápidas e eficientes, inovação através da diversidade de habilidades que geram soluções criativas, foco no objetivo com todos trabalhando em prol da mesma missão, e comunicação fluida, favorecendo o desenvolvimento rápido de soluções para problemas.

Daniela Neves, head de Transformação da companhia, destaca que o Mafpre Village permite execução de projetos com alta performance e resultados relevantes por meio de acompanhamento de indicadores em tempo real e foco total na experiência dos clientes.

“Tudo no Mapfre Village foi pensado para promover soluções digitais end-to-end que resolvam as dores dos nossos clientes, pensando em todos os pontos de contato de cada jornada, gerando assim resultados significativos para toda a companhia. A agilidade das nossas equipes multifuncionais será o motor desta transformação, atuando colaborativamente promovemos inovação contínua e respondemos de forma mais rápida às mudanças do mercado e necessidades dos nossos segurados e corretores”, explica a executiva.