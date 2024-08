Mapfre e XP Investimentos fecham parceria

A Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, e a XP Investimentos firmaram uma parceria comercial para oferecer a modalidade de seguro colheita garantida aos clientes da corretora que operam contratos de hedge de commodities agrícolas. O novo produto, denominado ‘seguro colheita XP’, foi lançado durante a Global Agribusiness Forum (GAFFFF), focando no custeio agrícola e na proteção da produtividade em momentos de oscilação climática.



Estruturado para complementar operações de hedge com proteção contra a variação de preços, o Seguro Colheita XP protege os produtores do campo das variações climáticas adversas nas culturas de milho e soja, garantindo uma receita mínima e proporcionando mais segurança financeira.

A iniciativa simplifica o processo de contratação, permitindo aos produtores garantir fluxo de caixa e custeio mesmo diante de eventos climáticos como incêndios, raio, ventanias, secas, granizo, geada, tromba d’água e chuvas excessivas, levando em conta o tipo de cultura, área cultivada e riscos regionais.

“A parceria com a XP Investimentos nos permite oferecer uma solução robusta e integrada para os produtores agrícolas”, afirmou o diretor de canais estratégicos da Mapfre, Luciano Bezas. “O novo seguro combina a expertise em seguros multirriscos da Mapfre com a plataforma de investimentos e derivativos da XP, proporcionando uma proteção essencial contra os riscos climáticos que impactam diretamente a produtividade agrícola, cada vez mais comum em tempos atuais”, completa o executivo.

Além da cobertura básica emergencial, que varia de 60% a 65% da receita estimada pelo produtor, o seguro colheita XP oferece opções adicionais para replantio em áreas afetadas. Destinado inicialmente às culturas de soja e milho, o Seguro Colheita XP marca um avanço da Mapfre na ampliação de seu portfólio para o agronegócio brasileiro em grandes canais de distribuição, promovendo mais estabilidade e previsibilidade na gestão de riscos.

“O seguro colheita XP é uma ferramenta inovadora que possibilita que o produtor, em uma única operação, tenha a garantia de estar protegido contra eventuais problemas que afetem sua produção, além de também estar protegido contra eventuais quedas no preço. O lançamento reforça, mais uma vez, o compromisso da XP em aproximar o mercado financeiro da realidade do produtor rural brasileiro”, afirma Juliana di Lucca, sócia e head de corporate desk do XP Banco de Atacado.